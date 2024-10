Revolutionäre Kraftstoffspartechnologie von CatalystTechPerformance

Weniger Verbrauch, weniger Emissionen, mehr Effizienz

CatalystTechPerformance ist eine Kraftstoffspartechnologie, die Einsparungen ermöglicht, wo Kohlenwasserstoffkraftstoffe (Diesel, Gas, Benzin, Kerosin) verbrannt werden. Gleichzeitig werden auch die Emissionen in die Atmosphäre reduziert. Diese Technologie funktioniert bei Autos, Flugzeugen, Schiffen, Stromgeneratoren und überall dort, wo irgendeine Art von Kraftstoff in Motoren jeglicher Größe mit intelligenten Einspritzsystemen im Einsatz sind.

Berührungslose Strukturierung des Kraftstoffs

Die Technologie von CatalystTechPerformance hilft, Kraftstoff sparen mittels eines schwachen Felds. Dieses Feld erzeugt eine Resonanzwirkung, die die molekulare Struktur des Kraftstoffs verändert und so zu einer effizienteren Verbrennung führt. Dieses Prinzip basiert auf ähnlichen physikalischen Grundlagen, für die 2022 ein Nobelpreis verliehen wurde.

Neben der gesteigerten Verbrennungseffizienz führt unsere Technologie auch zu einer Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Unterschiede zu unseren Mitbewerbern

Der Hauptunterschied zwischen dem Katalysator von CatalystTechPerformance und jenem, den unsere Konkurrenz gleichnamig vertreibt, besteht darin, dass unser Katalysator extern angebracht wird. Er funktioniert also ohne Änderungen am Kraftstoffversorgungssystem oder am Motor und auch ohne Beimischung von Zusatzstoffen in den Kraftstoff.

In allen anderen Fällen besteht das Risiko, den Motor und das Kraftstoffversorgungssystem zu beschädigen oder die Garantie des Motorherstellers zu verlieren. Bei dem System bestehen keine Risiken!

Unsere Technologie ist kopiergeschützt und benötigt keinen Patentschutz, der aufwändig überwacht und gerichtlich durchgesetzt werden müsste. Aus diesem Grund liefern wir sogar Proben unserer Katalysatoren, ohne dass Geheimhaltungsvereinbarungen etc. unterzeichnet werden müssen.

Die Labortests die mit unserem Katalysator veredelten Kraftstoffe zeigen, dass die technischen Parameter der Kraftstoffe weiterhin alle gesetzlich festgelegten Standards und Vorschriften erfüllen. Dies bedeutet, dass der Kraftstoff nach der Behandlung mit unserem Katalysator uneingeschränkt in Motoren eingesetzt werden kann, ohne dass zusätzliche Genehmigungen von Regierungsbehörden oder Motorenherstellern erforderlich sind.

CatalystTechPerformance revolutioniert die Kraftstoffnutzung

Neue Technologie hilft Kraftstoff sparen und Emisionen veringern

CatalystTechPerformance hat eine bahnbrechende Technologie zur Optimierung der Verbrennung von Kohlenwasserstoffkraftstoffen wie Diesel, Benzin, Kerosin und Gas entwickelt. Diese revolutionäre Kraftstoffspartechnologie ermöglicht nicht nur erhebliche Einsparungen bei der Kraftstoffnutzung, sondern reduziert gleichzeitig die Emissionen schädlicher Gase in die Atmosphäre. Die Technologie funktioniert in allen Bereichen, in denen Kraftstoffe in Motoren unterschiedlicher Größenordnungen mit intelligenten Einspritzsystemen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel in Autos, Flugzeugen, Schiffen und Stromgeneratoren.

So funktioniert es:

Der innovative Ansatz von CatalystTechPerformance basiert auf der berührungslosen Strukturierung des Kraftstoffs durch ein schwaches Feld. Dieses Feld erzeugt eine Resonanzwirkung, die die molekulare Struktur des Kraftstoffs verändert und so bem Kraftstoff spareni hilft. Diese strukturelle Veränderung führt zu einer effizienteren und vollständigeren Verbrennung, was nicht nur den Kraftstoffverbrauch senkt, sondern auch die Menge der ausgestoßenen Schadstoffe verringert.

Diese Technologie basiert auf physikalischen Prinzipien, die ähnliche Grundlagen haben wie die Arbeiten, die 2022 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Durch die Nutzung dieser Resonanzwirkung wird die Verbrennung so optimiert, dass die Effizienz der Kraftstoffe gesteigert und der Ausstoß von Emissionen wie Kohlendioxid und Stickoxiden deutlich reduziert wird. Die durchschnittliche Ersparnis durch die Verwendung dieser Geräte beträgt bis zu 20%

Einzigartige Vorteile im Vergleich zu Mitbewerbern

Der Katalysator von CatalystTechPerformance unterscheidet sich deutlich von ähnlichen Technologien auf dem Markt. Anders als viele Lösungen der Konkurrenz wird der Katalysator extern am Kraftstoffsystem angebracht. Das bedeutet, dass keine Modifikationen am Kraftstoffsystem oder am Motor vorgenommen werden müssen. Zudem sind keine Zusätze erforderlich, die dem Kraftstoff beigemischt werden, was die Betriebs- und Motorgarantie bewahrt.

„Im Gegensatz zu anderen Technologien besteht bei unserer Lösung kein Risiko, den Motor zu beschädigen oder die Garantie des Motorenherstellers zu verlieren“, erklärt der CEO von CatalystTechPerformance. „Unser System funktioniert vollkommen berührungslos und extern, was die Anwendung einfach und risikofrei gestaltet.“

Vorteile im Überblick:

Signifikante Kraftstoffeinsparungen: Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei allen Verbrennungsmotoren.

Weniger Emissionen: Deutliche Verringerung von Schadstoffemissionen und damit ein Beitrag zum Umweltschutz.

Einfache Installation: Der Katalysator wird extern angebracht und erfordert keine Änderungen am Motor oder am Kraftstoffsystem.

Keine Risiken: Die Technologie ist sicher und unbedenklich für Motoren und Kraftstoffsysteme.

Gesetzlich konform: Die behandelten Kraftstoffe erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und können ohne Einschränkungen verwendet werden.

Keine rechtlichen Hürden und sicherer Einsatz

Die kopiergeschützte Technologie von CatalystTechPerformance benötigt keinen traditionellen Patentschutz, der umfangreiche rechtliche Überwachung und Durchsetzung erfordert. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen sogar Proben seines Katalysators an, ohne Geheimhaltungsvereinbarungen oder komplizierte Verträge unterzeichnen zu müssen.

Labortestshaben gezeigt, dass mit der Technologie behandelte Kraftstoffe alle gesetzlich festgelegten Normen und Vorschriften weiterhin erfüllen. Somit kann der veredelte Kraftstoff uneingeschränkt in Motoren eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche Genehmigungen von Regierungsbehörden oder Motorenherstellern erforderlich sind.

Weitreichende Anwendungen

Die Technologie von CatalystTechPerformance bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in einer Vielzahl von Industrien. Sie kann in Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen sowie Stromgeneratoren angewendet werden, wodurch überall dort, wo Kohlenwasserstoffkraftstoffe verbrannt werden, erhebliche Einsparungen erzielt und gleichzeitig der Umweltschutz gefördert wird.

CatalystTechPerformance ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Optimierung der Verbrennung von Kohlenwasserstoffkraftstoffen konzentriert. Mit seiner einzigartigen Katalysator-Technologie trägt das Unternehmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung von Emissionen bei, ohne bestehende Motor- und Kraftstoffsysteme zu modifizieren.

Kontakt

CatalystTechPerformance

Moreno Micchi

Mitteldorfstrasse 2

5607 Hägglingen

0041 78 8361255



https://CatalystTechPerformance.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.