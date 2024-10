FORTEC Integrated präsentiert Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Stabile, leistungsstarke Umgebung für kritische Systeme in Industrie- und Embedded-Anwendungen

Die FORTEC Integrated, einer der führenden deutschen Spezialisten für industrielle TFT-Flachbildschirme, Embedded-Produkte und Systemlösungen, freut sich, die Verfügbarkeit von Windows 11 IoT Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) 2024 bekannt zu geben. Das Betriebssystem bietet Unternehmen eine stabile, sichere und langfristige Lösung für industrielle und eingebettete Anwendungen. „Wir liefern unsere Produkte auf Wunsch ab sofort mit vorinstalliertem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 aus“, erläutert Thomas Schrefel, Product Manager Embedded bei FORTEC Integrated. „Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ist speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Zuverlässigkeit und langfristige Unterstützung erfordern.“ Mit einem Support-Zeitraum von bis zu 10 Jahren bietet das Betriebssystem Unternehmen die notwendige Stabilität, um ihre kritischen Systeme ohne häufige Upgrades oder Unterbrechungen zu betreiben.

Leistungsstark und effizient

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 bietet eine verbesserte Leistung und Effizienz für Embedded-Systeme und unterstützt die neueste Hardware und Technologie. Dies macht es zur idealen Wahl für Anwendungen in der Industrie, im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen.

FORTEC unterstützt und installiert Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 auf Wunsch in allen kompatiblen Systemen, beispielsweise aus den Bereichen Embedded Box PCs, Panel PCs, Industrie-Motherboards, Digital Signage Playern und vielen mehr.

Einfache Integration und Verwaltung

Mit Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 können Unternehmen ihre Geräte einfach integrieren und verwalten. Das Betriebssystem unterstützt umfangreiche Verwaltungswerkzeuge und -funktionen. Dadurch reduziert es den Wartungsaufwand und erhöht die Effizienz des IT-Betriebs. Ein vorinstalliertes Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ermöglicht einen sofortigen Einsatz der Geräte und vereinfacht die Implementierung in bestehende Systeme.

Unterstützung des EU Resilience Act

Im Einklang mit den Zielen des EU Cyber Resilience Acts bietet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Stabilität und Sicherheit. FORTEC Integrated unterstützt diese Initiative durch langlebige und zuverlässige IoT-Lösungen.

Über FORTEC Integrated

Die FORTEC Integrated (ehemals Distec) ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die FORTEC Integrated im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Das Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann FORTEC Integrated auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen.

Die Produkte der FORTEC Integrated sind erhältlich bei:

Europa: FORTEC Integrated GmbH, Germering

UK und Benelux: FORTEC Technology UK, Huntingdon

Nordamerika: FORTEC US Corp., Ronkonkoma NY

Power Supplies sind erhältlich bei:

FORTEC Power GmbH, Riedstadt

FORTEC Switzerland AG, Würenlos

Firmenkontakt

FORTEC Integrated GmbH

Christina Sicheneder

Augsburger Straße 2b

82110 Germering

+49 89 89 43 63 0



https://fortec-integrated.de

Pressekontakt

ahlendorf communication

Mandy Ahlendorf

Hermann-Roth-Straße 1

82065 Baierbrunn

+49 89 41109402



https://ahlendorf-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.