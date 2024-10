Ausnahme von Technologie-, Gründungs- und Innovationszentren von der CSRD-Berichtspflicht gefordert

– Der Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren

(BVIZ) fordert eine Ausnahme von der Berichtspflicht nach der Corporate Sustainability Reporting

Directive (CSRD) für kleine und mittelgroße Technologie-, Gründungs- und Innovationszentren. Die

CSRD, die auf eine erhöhte Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung abzielt, stellt eine

unverhältnismäßige Belastung für diese Zentren dar, die eine Schlüsselrolle bei der Förderung von

Innovation und wirtschaftlichem Wachstum spielen.

„Unsere Technologie- und Gründerzentren sind essenziell für die Innovationskraft Deutschlands. Um

ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, brauchen sie Freiräume – und diese Freiräume

können nur durch eine Befreiung von unnötigen Berichtsanforderungen wie der CSRD geschaffen

werden“, betont Peggy Zimmermann, Geschäftsführerin des BVIZ. „Wir fordern die Bundesregierung

und die Bundesländer auf, eine Ausnahme von der CSRD-Berichtspflicht für diese Zentren zu

gewähren, um deren Innovationskraft zu schützen und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands zu sichern.“

Der BVIZ unterstützt die Vorschläge führender kommunaler Verbände und appelliert an die Politik,

die entsprechenden landesrechtlichen Vorgaben zu harmonisieren, um eine unverhältnismäßige

Belastung der Technologiezentren zu verhindern. Bereits in mehreren Bundesländern wurden

landesrechtliche Vorgaben angepasst, doch einige Bundesländer zögern noch. Der Verband fordert

insbesondere Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt auf, sich dem Beispiel anderer Bundesländer

anzuschließen und die Berichtspflichten für Technologiezentren entsprechend anzupassen.

Das vollständige Positionspapier des BVIZ kann hier heruntergeladen werden: https://t.ly/af0p2 Positionspapier

Der Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e. V. (BVIZ) setzt sich

für die Förderung und Unterstützung von Technologie- und Gründerzentren (TGZs) sowie deren Unternehmen ein. Der BVIZ vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und internationaler Ebene und bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Bis

heute wurden in den deutschen Zentren über 50.100 Unternehmen erfolgreich gegründet und 316.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Kontakt

Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e. V. (BVIZ)

Peggy Zimmermann

Charlottenstraße 65

10117 Berlin

030 3920-0581



http://www.innovationszentren.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.