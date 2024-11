revolt Smartes ZigBee-Heizkörperthermostat

Den Heizkörper einfach per Smartphone programmieren und steuern

– ZigBee-Heizkörperthermostat, per optionalem Gateway auch von weltweit steuerbar

– Kostenlose App „ELESION“ für Steuerung, kompatibel zu Alexa & Google Assistant

– Eingebautes LED-Display und bis zu 18 Monate Batterielaufzeit

– Voreingestellte Programme und Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen

– Robuster Anschluss dank Metall-Gewindeanschluss und 6 Adaptern

– Mit Fenster-offen-Erkennung und Frostschutz-Automatik

Das Zigbee-kompatible Heizkörperthermostat von revolt reduziert Heizkosten durch gezielte Steuerung: Die Heizung wird nur aktiviert, wenn die Wohnung bewohnt ist. Die automatische Nachtabsenkung wird genutzt, verschiedene Heizprogramme können flexibel an den Bedarf angepasst werden. Das senkt die Heizkosten.

Komplette Steuerung per App „ELESION“: Über das ZigBee-Gateway (Best. Nr. ZX-5210) lässt sich der Heizkörperthermostat bequem per Smartphone oder Tablet-PC programmieren und bedienen – auch von unterwegs.

Steuerung per Sprachbefehl: Durch die einfache Integration von Siri, Alexa oder Google Assistant kann die Temperatur per Sprachbefehl angepasst werden, zum Beispiel vom Sofa oder Bett aus.

Manuelle Temperaturanpassung jederzeit möglich: Die Temperatur kann jederzeit manuell angepasst werden, z.B. bei früherer Ankunft als geplant.

Fenster-offen-Erkennung: Bei plötzlichem Temperaturabfall durch geöffnete Fenster reduziert der Thermostat automatisch die Heizleistung, um unnötige Energieverluste zu vermeiden. Das manuelle Herunterdrehen des Thermostats entfällt.

Einfache Montage des Heizkörperthermostats: Die Montage erfolgt ohne Ablassen des Wassers aus dem Heizkörper. Robuster und flexibler Metall-Gewindeanschluss sowie 6 mitgelieferte Adapter ermöglichen eine einfache Nachrüstung.

– Smartes Heizkörperthermostat mit weltweiter Steuerung per App über ein ZigBee-Gateway

(bitte dazu bestellen)

– Voreingestellte Programmierung: sofort einsatzbereit

– Oder individuell Programmieren: Bis zu 10 unterschiedliche Heizperioden pro Tag mit

jeweils individuell einstellbarer Zieltemperatur

– Komfort- und Eco-Modus zum schnellen Wechseln auf unterschiedliche Zieltemperaturen

– Urlaubs- und Frostschutz-Modi für längere Abwesenheiten

– Raumtemperatur-Einstellung von 5 bis 30 °C, genaue Einstellung in 0,5-°C-Schritten

– Energiesparend durch Fenster-Offen-Erkennung

– LCD-Display zeigt Temperatur und Modus auf einen Blick

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standards IEEE 802.15.4

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für komfortable Programmierung und

Bedienung

– WLAN-Anbindung per optionalem ZigBee-Gateway: Thermostat damit auch von weltweit

steuerbar (bitte dazu bestellen)

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Heizungsthermostat per Echo, Echo

Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind

direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 100 x 56 x 56 mm, Gewicht: 190 g

– Heizkörperthermostat inklusive 6 Adaptern und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107441322

Hinweis: Zur Internet-Anbindung des Heizkörperthermostats wird ein Tuya-kompatibles ZigBee-Gateway (Best. Nr. ZX-5210) benötigt.

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5679-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5679-3101.shtml

Sets und Bundles:

https://www.pearl.de/mtrkw-11399-zigbee-kompatible-heizkoerperthermostate-mit-app-steuerung.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/xTmyxLfaN7LQs9n

