ROI nach nur wenigen Monaten: proMExS von Sack EDV-Systeme amortisiert sich schnell

Mit MES Gesamteffizienzsteigerungen von bis zu 25 Prozent

Schwäbisch Hall, 14. November 2024 – Wie schnell amortisiert sich eigentlich die Investition in ein Manufacturing Execution System? Die Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) gibt ein Rechenexempel mit ihrem proMExS. Durch die Automatisierung von Planungsprozessen, die Optimierung der Produktionsabläufe und die Minimierung von Stillstandzeiten lassen sich Gesamteffizienzsteigerungen von bis zu 25 Prozent erzielen, was zu einer besonders schnellen Amortisation der Investition führt.

„Unser Manufacturing Execution System proMExS erzielt seinen ROI in wenigen Monaten. Das ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass sich schnell hohe Effizienzsteigerungen ergeben, beispielsweise durch die Verkürzung der Rüst- und Laufzeiten, die Erhöhung der Maschinen- und Anlageneffizienz und gesteigerte Personaleinsatzeffizienz,“ erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH. „Die Summe der Einzelverbesserungen ergibt in vielen Unternehmen Gesamteffizienzsteigerungen von bis zu 25 Prozent. Das führt somit zu kürzesten Amortisationszeiten für die Investition in die Digitalisierungslösung.“

Ein Beispiel: Das integrierte Advanced Planning and Scheduling (APS) Modul von proMExS reduziert den Zeitaufwand in der Produktionsplanung um bis zu 80 Prozent. Diese Zeiteinsparung ermöglicht es Unternehmen, Ressourcen flexibler einzusetzen und den Planungsaufwand signifikant zu senken. Dank der automatisierten Prüfung der Materialverfügbarkeit und der rüstoptimierten Produktionsplanung lassen sich Produktionsprozesse schnell und ohne Störungen planen und steuern.

Beispielrechnung zeigt Einsparungen für schnelle Amortisation

Eine Investition von 60.000 Euro beispielsweise kann bereits nach sechs Monaten durch Einsparungen ausgeglichen werden. Die größten Kostenvorteile entstehen durch die Automatisierung der Produktionsplanung und die präzise Ermittlung von Engpässen. Auch die Optimierung der Maschinenlaufzeiten und die Vermeidung von Stillständen tragen zur schnellen Amortisation bei.

„Wenn wir von 50 Arbeitsplätzen in der Produktion ausgehen, so lassen sich durch die Reduzierung von Warte- und Stillstandszeiten der Produktionsmitarbeiter und deren Maschinen mit Hilfe des Shopfloor-Managements täglich 5 Minuten je Arbeitsplatz einsparen. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 60 Euro ergibt sich so eine monatliche Einsparung von ca. 5.250 Euro. Mit weiteren Effizienzgewinnen, etwa durch automatisierte Planung, summieren sich die Einsparungen auf knapp 10.000 Euro im Monat. Das ist eine voraussichtliche Gesamtersparnis von knapp 120.000 Euro pro Jahr“, erklärt Tilmann Sack.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

