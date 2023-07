revolt MPPT Solarladeregler MPPT 90.app

Unkompliziert die Speicherbatterie einfach per Sonnenenergie laden

– MPPT Solarladeregler mit integr. Bluetooth Modul App Auswertung

– Für 12 -/24-V Batterien, Ladestrom: 20A, max. PV Input bei 12/24 V: 260 520 W

– Kostenlose App “ zum Auswerten der System Leistung

– Schutz vor Überspannung, Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung und Blitzeinschlag

– Anschlüsse für externen Temperatursensor, Kommunikations-Schnittstelle

– Unterstützte Batterie Typen: Blei Säure, Colloidal, Vented, Lithium, LiFePo4

Jetzt kann man ganz einfach die Solarpanel Effizienz steigern: Der optimale Betriebspunkt von Solarzellen

schwankt mit den warmen Sonnenstrahlen. Herkömmliche Laderegler können diese Schwankungen nicht

ausgleichen. Und einem entgeh t eine Menge Leistung! Nicht jedoch so mit dem Laderegler mit modernem

Maximum Power Point Tracking, kurz MPPT. Damit stellt der Laderegler sicher, dass den Solarzellen zu jedem

Zeitpunkt die größtmögliche Leistung entnommen werden kann!

Die Akkus lädt man besonders effizient und nutzt den MPPT Solarladeregler von revolt für alle Solarstrom

Systeme mit einer Spannung von bis zu 92 Volt. So lädt man die 12 oder 24 Volt Speicherbatterie ruckzuck

voll.

Per App “ den Überblick behalten: Auf dem Display des Mobilgeräts verfolgt man, wie viel

Ladestrom fließt und wie es um den Ladezustand der Speicherbatterie steht.

Sicher wie nie: Dank Kontrollsystem ist die Speicherbatterie zuverlässig geschützt vor Kurzschluss, falscher

Verkabelung, Überladung und sogar bei Blitzeinschlag. Der Regler achtet auf den Ladestand und schützt vor

Tiefentladung. Das erhöht natürlich auch die Lebensdauer der Batterie deutlich.

Das bestehende Smart Life und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION Geräte sind mit den Smart Life

und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam auch per automatischer

Funktionen!

– Regler für konstanten Speicherbatterie Ladestrom per Solarpanel (bitte dazu bestellen)

– Unterstützt MPPT (Maximum Power Point Tracking): gleicht Schwankungen im optimalen

Betriebspunkt von Solarzellen aus und sorgt so für jederzeit größtmögliche Leistung

– Lädt alle handelsüblichen Speicherbatterien Akkus mit 12 und 24 Volt (bitte dazu bestellen)

– Ladeleistung an 12 Volt: 260 Watt, an 24 Volt: 520 Watt

– Effektiver Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung, Entladung, Verpolung

und bei Blitzeinschlag

– Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet PC

– Kostenlose App “ für iOS und Android: zur Ladekontrolle und Protokollierung

– Automatische Szenen Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart Life System: ELESION sowie Smart Life und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome System kombiniert werden

– 3 LED Anzeigen für PV, Batterie und Akku Typ

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 10 mm²

– Arbeitsspannung: 12 -/24-V (automatische Umschaltung)

– Maximaler Ladestrom: 20 A

– Maximale Solarpanel -/PV-Leerlaufspannung: 92 Volt

– Arbeitstemperatur: 35 bis +60 °C

– Für relative Luftfeuchtigkeit bis 95 (nicht kondensierend)

– Anschlüsse: Schraubklemmen für Solarpanel und Akku

– Maße: 150 x 105 x 62 mm, Gewicht: 620 g

– Laderegler MPPT 90.app inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107413251

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3414-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3414-3034.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/tAmT8sorGzn5Qyt

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.