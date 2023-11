revolt Mini-Powerbank PB-275 für iPhone und iPad, 8-PIN-Stecker

Einfach einstecken und iPhone & iPad während der Benutzung laden

– Lightning-kompatibler Stecker zum direkten Anschluss an iPhone und iPad

– Lädt Mobilgerät mit bis zu 10 Watt

– Integrierter Li-Ion Akku mit 4.500 mAh (16,65 Wh)

– Netzteil-Funktion, um Powerbank und Mobilgerät gleichzeitig zu laden

Der externe Akku für iPhone und iPad: Die Mini-Powerbank von revolt lässt sich dank Lightning-kompatiblem

Stecker direkt in den Ladeanschluss des Mobilgerätes einstecken. Schon wird es geladen, ohne

dass man weitere Kabel verwenden muss!

Super-kompaktes Format: Die Powerbank ist nur knapp 8 cm lang und wiegt leichte 100 g. So stört sie nicht,

auch wenn man das iPhone oder iPad während dem Aufladen nutzt. Und in Handtasche, Rucksack und

Reisegepäck reicht ihr der kleinste Platz.

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 4.500 mAh (16,65 Wh): bis zu 22 Extra-Stunden Power

– Lightning-kompatibler Stecker (8-PIN) mit Schutzkappe zum direkten Anschluss an iPhone und iPad

– Lade-Leistung: 5 Volt bis 2 A / 10 Wat

– 4 Ladestands-LEDs

– Powerbank lädt per USB-A (Ladekabel ausziehbar) und per USB-C: je 5 V bis 2 A / 10 Watt (Netzteil

bitte dazu bestellen)

– Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

– Geschützt gegen Kurzschluss, Überladung und Überhitzung

– Maße: 79 x 50 x 27 mm, Gewicht: 102 g

– Powerbank PB-275 inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107418041

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3478-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3478-1420.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/eE6P4X9jkG5sGrR

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

