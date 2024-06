revolt 63-Watt-Kfz-USB-Netzteil aus Aluminium

Unterwegs zwei Mobilgeräte gleichzeitig und besonders schnell aufladen

– Unterstützt Power Delivery 3.0 (45 W) und Quick Charge 3.0 (18 W)

– Gesamt-Ladeleistung: 63 Watt

– Ideal zum Schnellladen von Smartphone, Tablet-PC & Co.

– Auch universell einsetzbar für MP3-Player, Navi, E-Book-Reader u.v.m.

– Für 12- und 24-Volt-Anschluss

Unterwegs bis zu 2 mobile Geräte blitzschnell aufladen: Mit dem Kfz-Ladegerät von revolt mit 2 USB-Schnellladeanschlüssen sind Smartphone, Navi, E-Book-Reader & Co. im Handumdrehen wieder aufgeladen.

USB Typ C mit bis zu 45 Watt Leistung: Der moderne USB-C-Anschluss unterstützt neben der Standardspannung von 5 Volt auch Spannungen bis zu 20 Volt. So sind die Akkus kompatibler Geräte schnell wieder aufgeladen – egal ob Smartphone, Tablet-PC, MacBook oder andere kompatible Geräte!

Quick Charge 3.0 für Android: Kaum ein Smartphone oder Tablet-PC mit Android, das diese Schnellladefunktion nicht unterstützt. Und das nicht ohne Grund, denn diese Technologie lädt bis zu 4-mal schneller als ein herkömmliches Ladegerät!

Geeignet für alle mobilen Geräte: Die ausgeklügelte Technologie passt den USB-Ladestrom automatisch an das jeweilige Gerät an. So werden auch mobile Geräte aufgeladen, die keine Schnellladefunktion unterstützen, z.B. MP3-Player, E-Book-Reader, Game-Controller und mehr. Kfz-Doppel-Ladegerät zum Schnellladen von bis zu 2 mobilen Geräten.

– 1x USB-C mit Power Delivery 3.0 bis 45 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und

Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

– USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 / 9 / 12 / 15 Volt mit je bis 3 A / 45 Watt und 20 Volt bis 2,25 A

/ 45 Watt

– 1x USB-A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil,

abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5

A / 18 Watt

– Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, E-Book-Reader, Smartphone, Tablet-PC,

iPhone, iPad u.v.m.

– Leistung bei Verwendung beider Ports gleichzeitig: bis zu 63 Watt

– Stromversorgung: per 12- und 24-Volt-Zigarettenanzünder

– Kompakte Maße (Ø x H): 30 x 63 mm, Gewicht: 33 g

– Kfz-USB-Ladegerät inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107427241

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3526-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3526-1421.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/q8sNHeZtJsAqkkB

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.