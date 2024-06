Chorzauber-Festival verwandelt Trier in eine singende Metropole

Das Chorzauber-Festival am 15. Juni begeisterte die Aktiven in den rund 100 Chören und die Gäste in Trier gleichermaßen.

Auf drei Indoorbühnen in den Kirchen St. Gangolf, St. Antonius und der Europahalle sowie drei Open-Air-Bühnen im Brunnenhof, auf dem Hauptmarkt und dem Kornmarkt begeisterten nahezu 100 Chöre aus ganz Rheinland-Pfalz beim Chorzauber-Festival für die Chormusik. Die Gäste, die eigens zum Chorfestival des Chorverbands Rheinland-Pfalz auch von weither nach Trier gereist waren, lobten die „wunderschöne Stimmung und Atmosphäre“ in der ganzen Stadt.

„Trier in eine singende Metropole zu verwandeln, das war unser Ziel, und die Chöre haben es gemacht“, freute sich das Organisationsteam des Chorverbands um Präsident Karl Wolff. „Der Chorverband Rheinland-Pfalz feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag, und was gibt es Schöneres, als diesen Tag mit tausenden singenden Menschen – mit Freunden – zu feiern“, zeigte sich auch der Präsident erfreut über den erfolgreich verlaufenen Tag.

Denn mit hörbarer Freude und Begeisterung kamen die Chöre den Wünschen und Empfehlungen der Organisatoren nach: Entreesingen direkt nach dem Aussteigen aus den Bussen, die Chorspaziergänge durch die Stadt sowie die Chorspots, an denen die Ensembles ohne feste Vorgaben singen konnten, machten Trier an diesem 15. Juni zur singenden Metropole. Auch Tagesgäste, die nicht explizit wegen des Festivals nach Trier gekommen waren, ließen sich von der musikalischen Atmosphäre mitreißen. Miriam Druckenmüller, Ansprechpartnerin bei der Trier Tourismus und Marketing – ttm -, war ebenfalls begeistert: „Das war einmal mehr eine grandiose Werbung für das Chorsingen.“ Sie selbst singt im Chor und erlebte den Tag in ihrer Stadt hautnah mit.

Andere äußerten ihre Eindrücke später: „Ich war als Gast in Trier. Es war so eine frohe, friedliche und klangvolle Stimmung in der Stadt. Balsam für die Seele“, lobte eine Besucherin. Ein Chorvorstand äußerte: „Wir Sänger haben uns extra für diesen Tag mit unserem befreundeten Chor zusammengefunden, um mit unserem gemeinsamen Chorleiter vom Rhein an die Mosel zu fahren. St. Gangolf war der richtige Ort für unser Programm. Tolle Akustik. Tolles Publikum. Geradezu frenetischer Applaus. Vielen, vielen Dank.“

Die positive Resonanz zog sich weiter durch Rückmeldungen wie: „Ein super Tag mit tollen Chören; Hut ab für euer Engagement und die Möglichkeiten, die wir bekommen haben; die Unterstützung durch die Helfenden, bei der Tontechnik, die Moderatoren und Backstage – einfach super!“, lauteten weitere Stimmen und eine durchweg Fünf-Sterne-Bewertung durch Singende und Gäste des Chorzauber-Festivals.

„Vor fünf Jahren waren wir in Mainz, jetzt in Trier. Wo sehen wir uns in fünf Jahren wieder? Wir sind gerne wieder dabei.“ Die Verantwortlichen haben bereits das nächste landesweite Chorfestival im Blick, denn nach dem Chorfestival ist vor dem Chorfestival. Und wenn es bereits Ideen gibt, wo das Chorzauber-Festival 2029 steigen kann, freut sich das Präsidium auf Anregungen. Städte, die sich als Veranstaltungsort empfehlen möchten, können sich gerne per E-Mail an die Geschäftsstelle des Chorverbands Rheinland-Pfalz wenden: geschaeftsstelle@cvrlp.de.

Artikel erstveröffentlicht am 20.06.2024 unter https://singendesland.de/chorzauber-festival-verwandelt-trier-in-eine-singende-metropole/68250

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

