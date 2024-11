Resilienz und Nachhaltigkeit für Kinder

ChampKidz im Rhein-Main-Gebiet

Schulfächer

Sachunterricht, Globales Lernen, Umwelt und Gesundheit, Ethik

Jahrgang

1. – 4. Klasse

Ziel

Die Module die ich in Kitas und Grundschulen anbiete, orientieren sich thematisch an unseren 17 Global Goals sowie an den sechs Stufen der Resilienz und sind auf die Bedürfnisse von Kindern im Vorschulalter bis zur Grundschule zugeschnitten.

Ich fördere Gestaltungskompetenz im Sinne einer transformativen Bildung, indem ich Lerngelegenheiten erschaffe und die Kinder Erfahrungen mit den Themen Nachhaltigkeit und Resilienz machen. Diese jeweils 1,5 stündigen Themenblöcke regen die Kinder zum Reflektieren und Handeln an.

Mein Ansatz strebt eine ganzheitliche Ausrichtung an, da wir gemeinsam philosophieren und dann auch jeder für sich, die wechselseitige Beziehung umfassend betrachtet.

Mein Ansatz achtet den Beutelsbacher Konsens, d.h. jeder bildet sich seine Meinung und konstruiert sich seinen persönlichen Handabdruck.

Die Ziele werden umgesetzt und regelmäßig dazu reflektiert sowie angepasst, erweitert und verbessert.

Inhalt

Mit Coachings, Projekten und Angeboten fördern wir zukunftsfähiges Denken und Handeln der Kinder und machen sie stark für die Herausforderungen.

Nachhaltigkeit

1. Ich habe Rechte

2. Teilen, Schenken, Spenden

3. In der Ruhe liegt die Kraft

4. Wunderwelt Wald

5. Nichts verschwenden

6. So viel Müll

7. Mein Upcycling-Kunstwerk

8. Mein ökologischer Handabdruck

Resilienz

1. Meine Sinne

2. Meine Gefühle

3. Du bist Du

4. Du & Ich

5. Was ist Stress?

6. Wie löse ich Probleme?

Die Kinder organisieren z.B. Sammelaktionen für die Tafel Offenbach e.V. (Bekleidung, Spielzeug) oder auch Flohmärkte für den Bau eines Brunnes /einer Schule in Uganda/Gambia, Müllsammelaktionen, Upcycling-Projekte / Kunstwerke werden in Eigeninitiative erschaffen, die Kinder geben die Richtung der Themen vor.

Wiederverwenden und Teilen sind sehr wichtige Themen.

Armut und Hunger, Lebensmittelverschwendung, soziale Gerechtigkeit, Teilen, Wasserknappheit, Ressourcenverschwendung, Bildung für alle u.v.m.

Zeit / Dauer

Resilienz: 6 Module

Nachhaltigkeit: 8 Module

je 1,5 Std.

1-2 x pro Woche

Durchführungsort

vor Ort in der Einrichtung

Kosten

250 € pro Moduleinheit

PS: Kosten können durch vers. Stiftungen erstattet werden.

Teilnehmerzahl

Eine Klassengemeinschaft

Institution

ChampKidz

CHAMPKIDZ

Kindercoaching Resilienz & Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Angebote & Projekte für Kinder.

Kontakt

Champkidz

Xenia Hügel

Wilhelm Schramm Strasse 6

63071 Offenbach am Main

015172227377



https://www.instagram.com/champ.kidz/

