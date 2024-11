Asahi Kasei Battery Separator Corporation feiert ersten Spatenstich von Werk für Lithium-Ionen Batterieseparatoren in Kanada

Düsseldorf – 19. November 2024 – Die Asahi Kasei Battery Separator Corporation hat mit Partnern den ersten Spatenstich für ihr neues Werk für Lithium-Ionen-Batterieseparatoren in Port Colborne, Ontario, Kanada, gefeiert und einen wichtigen Schritt zur Unterstützung des nordamerikanischen Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) getan. Die Anlage wird voraussichtlich 2027 als Joint Venture zwischen Asahi Kasei und Honda die kommerzielle Produktion aufnehmen, vorbehaltlich der Genehmigungen und Zulassungen der zuständigen Behörden.

An der Zeremonie am 14. November nahmen mehrere Regierungsvertreter sowie Führungskräfte von Asahi Kasei und Honda teil. Die Anlage, die in der ersten Phase etwa 300 Vollzeitarbeitsplätze schafft, wird über eine jährliche Produktionskapazität von etwa 700 Millionen Quadratmetern beschichteter Lithium-Ionen-Batterieseparatoren verfügen. In den kommenden Monaten wird das Projekt in die sichtbaren Bauphasen übergehen. „Dieses Werk ist ein mutiger Schritt, um Innovationen in der Batterietechnologie voranzutreiben“, sagte Koshiro Kudo, Präsident und Representative Director der Asahi Kasei Corporation. „Wir errichten hier in Port Colborne ein Kompetenzzentrum, das Asahi Kasei als führendes Unternehmen bei der Deckung der wachsenden Nachfrage nach Batterieseparatoren für Elektrofahrzeuge in ganz Nordamerika positionieren wird und dazu beiträgt, die Energiewende mit Spitzentechnologie voranzutreiben.“

Das Werk in Port Colborne wird Kanadas erste groß angelegte Anlage zur Herstellung von Nassseparatoren sein. Die Batterieseparatoren spielen eine entscheidende Rolle in Lithium-Ionen-Batterien, da sie Anode von Kathode trennen und bei Fehlfunktionen Kurzschlüsse verhindern. Lithium-Ionen können sich dabei weiterhin frei zwischen den Elektroden bewegen. Des Weiteren ermöglichen sie eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer von Batterien – wichtige Faktoren für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Energiespeichern. Asahi Kasei hat bereits mit der Einstellung von mehr als fünf Mitarbeitern vor Ort begonnen, die die Startphase des Projekts unterstützen. Im September veranstaltete das Unternehmen einen Tag der offenen Tür im Vale Health & Wellness Centre in Port Colborne, an dem die Gemeinde mehr über das Projekt und die bevorstehenden Karrieremöglichkeiten erfahren konnte. Asahi Kasei setzt sich für lokales Engagement und wirtschaftliches Wachstum ein und hat mit den Bauarbeiten begonnen, die von Unternehmen und Auftragnehmern aus der Provinz durchgeführt werden.

Weitere Informationen über das Joint Venture zwischen Asahi Kasei und Honda finden Sie in der Pressemitteilung unter https://asahi-kasei.eu/de/li-thium-ionen-batterieseparatoren-in-kanada/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Nähere Informationen über das Werk für Batterieseparatoren in Port Colborne finden Sie unter: Welcome | Asahi Kasei Battery Separator Canada.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

https://www.asahi-kasei.eu/

Bildquelle: Asahi Kasei