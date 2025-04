Händler und Hersteller von Kunststoffrohren können wieder eine leicht steigende Nachfrage verzeichnen. Ceresana hat bereits zum siebten Mal den Weltmarkt für Rohre, Rohrbauteile und Fittings aus PVC, Polyethylen und anderen Polymeren untersucht. Die neuste Ausgabe der bewährten Marktstudie zeigt, dass nach zwei Jahren der Stagnation der Absatz von Kunststoffrohren wieder zulegt. Die Marktforscher sind auch für die Zukunft optimistisch: Dieser Zweig der Bauwirtschaft wird bis 2033 voraussichtlich rund 3,2 % pro Jahr wachsen.

Expandierende Nachfrage für Kunststoffrohre

Der Bedarf für Kunststoffrohre entwickelt sich regional allerdings unterschiedlich: In Westeuropa hat die Nachfrage noch eine etwas längere Durststrecke vor sich; in China fällt es der Bauindustrie ebenfalls schwer, an ehemalige Rekorde anzuknüpfen. Dagegen wachsen in Nordamerika die Verkäufe von Kunststoffrohren schneller: Die USA investieren massiv in die Sanierung ihrer Infrastruktur und ersetzen zum Beispiel für 15 Milliarden US-Dollar alte Trinkwasser-Rohre aus Blei durch Kunststoff-Produkte. Weltweit registriert die Marktanalyse zu Kunststoffrohren die höchsten Zuwächse in den Bereichen Trinkwasser und Landwirtschaft. Allein für den Landwirtschaftssektor erwartet Ceresana bis 2033 einen Anstieg des Kunststoffrohr-Verbrauchs um rund 4,2 % pro Jahr. Neue Rohrleitungen werden auch zum Beispiel für den Aufbau von Wasserstoffnetzen gebraucht oder als Kabelschutz für Glasfaser- und Stromnetze.

Kunststoffe für alle Anwendungen

Vom Tiefbau über Gebäude bis zu industriellen Anlagen werden für die unterschiedlichen Einsatzgebiete von Rohren jeweils passende Kunststoffsorten eingesetzt. Wachstum verzeichnet derzeit besonders der Markt für hitzebeständige PP-Rohre aus Polypropylen und für die Sammelkategorie „Rohre aus sonstigen Kunststoffen“. Dazu zählen zum Beispiel sehr stoßfeste und temperaturbeständige ABS-Rohre aus dem technischen Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol. Bei Gasleitungen und industriellen Anwendungen können robuste PE-Rohre aus Polyethylen zeigen, was sie können. Das Kürzel PE-X, auch XPE oder XLPE, steht dabei für „dreidimensional vernetztes Polyethylen hoher Dichte“ (cross-linked high-density polyethylene). Nach wie vor werden aber auch klassische PVC-Rohre aus Polyvinylchlorid in großen Mengen verlegt, zum Beispiel als Abwasser-Rohre. Dafür wird PVC oft chloriert, um seine Biegsamkeit und Hitzebeständigkeit zu verbessern (PVC-C oder CPVC). Zunehmend werden auch recycelte Kunststoffe und Biokunststoffe zu Rohren verarbeitet.

Globale Marktstudie zu Kunststoffrohren

Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Markts für Kunststoffrohre – einschließlich Prognosen bis 2033: Für jede Region der Welt werden Umsatz (in Dollar und Euro) sowie Produktion und Verbrauch (jeweils in Tonnen) von Kunststoffrohren aufgeschlüsselt.

In Kapitel 2 werden die größten nationalen Märkte einzeln betrachtet: Umsatz, Import und Export von Kunststoffrohren in den wichtigsten 16 Ländern. Die Produktions- sowie Verbrauchsmengen werden für die verschiedenen Kunststoff-Sorten separat angegeben: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) und sonstige Kunststoffe. Zudem werden für jedes Land die Nachfrage (in 1.000 Tonnen) sowie der Umsatz (in Millionen US-Dollar) aufgeteilt auf die einzelnen Anwendungsgebiete dargestellt: Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, Kabelschutz, Gasversorgung, Landwirtschaft, Industrie und sonstige Anwendungen.

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Kunststoffrohr-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 66 Herstellern geliefert.

Weitere Informationen zur neuen Auflage des Marktreports „Kunststoffrohre – Weltreport“ (7. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-kunststoffrohre-welt

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg.

