Robonetiker Stellbrink rockt den Founder Summit

Mensch und Roboter – haben wir eine Zukunft ? Mit diesem Einblick ins Jahr 2030 begeisterte der Robonetiker und erhielt den Rednerpreis 2025

PRESSEMITTEILUNG

Wiesbaden, [26.April 2025]

Robonetiker Peter Stellbrink rockt die Bühne auf dem Founder Summit in Wiesbaden

Auf dem diesjährigen Founder Summit der Entrepreneur University in Wiesbaden begeisterte Robonetiker Peter Stellbrink das Publikum mit seiner faszinierenden Keynote zum Thema: „Zukunft mit KI und Robotern im Jahr 2030“.

In einer mitreißenden Rede, die gleichermaßen durch Humor wie durch wissenschaftlich fundierte Fakten überzeugte, nahm Stellbrink die Zuhörer mit auf eine Reise in die Zukunft. Auszüge aus seinem aktuellen Buch „Mensch und Roboter – haben wir eine Zukunft…“ sorgten für Staunen, aber auch für nachdenkliche Momente über den rasanten Fortschritt der Technologie.

Das Publikum feierte Stellbrinks Vortrag mit tosendem Applaus. Auch die prominente Jury, bestehend unter anderem aus Katja Kaden (Chefin von „Germany“s Next Speaker Star“) und Hermann Scherer (Top-Speaker und Bestsellerautor), bewertete seine Keynote in allen Kategorien mit der Höchstpunktzahl.

Im Anschluss durfte Peter Stellbrink stolz den begehrten Rednerpreis entgegennehmen – ein bedeutender Meilenstein für den aufstrebenden Redner. Die Verträge mit einer der TOP Redneragenturen in Deutschland sind bereits in Verhandlung.

Auf der Hauptbühne des Events sprachen dieses Jahr bekannte Persönlichkeiten wie Wolfgang Grupp, Hermann Scherer, Lena Gercke, Ralf Dümmel und Jason Derulo.

Es ist nicht auszuschließen, dass der neue Shooting-Star am Rednerhimmel, Robonetiker Stellbrink, im kommenden Jahr ebenfalls die Mainstage erobern wird.

Über den Founder Summit:

Mit über 8.000 Teilnehmern, mehr als 100 Speakern, 150+ Ausstellern und 15.000 m² Eventfläche zählt der Founder Summit zu den größten und wichtigsten Veranstaltungen für Gründer und Unternehmer im deutschsprachigen Raum.

