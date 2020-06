Renovo setzt auf Parasoft bei Konformität mit AUTOSAR C++

Monrovia (USA) / Berlin – Juni 2020 – Renovo, global tätiges Automobil-Software- und Daten-Unternehmen, hat sich für die Lösung C/C++test und das Automotive Compliance Pack von Parasoft entschieden, um damit die sichere Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) in Fahrzeugflotten in großem Umfang zu unterstützen.

Renovo, Innovator bei moderner Dateninfrastruktur für Automotive, setzt auf Parasoft C/C++test bei der Realisierung von wichtigen Sicherheits- und Qualitätszielen für seine Datenmanagement-Plattform für ADAS-Lösungen, um die Konformität mit Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Automotive Software zu gewährleisten. Mit Parasoft C/C++test kann Renovo und seine Kunden Software entwickeln, die sicher und zuverlässig ist und für den Betrieb von autonomen Fahrzeugen und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen eingesetzt wird.

Die Entwicklungstestlösung Parasoft C/C++test integriert mehrere Testtechnologien in einem Tool. Das vereinfacht die Übernahme und unterstützt das Entwicklungsteam bei der Konformität mit Automotive Standards. Indem die Lösung die notwendige Dokumentation automatisch erstellt und ein spezielles Konformitätsreporting liefert, verringert sich der manuelle Arbeitsaufwand der Konformitätsaktivitäten deutlich.

Als weiteren besonderen Vorteil erkennt die Parasoft Lösung schlechte Kodierungspraktiken, Schwachstellen, potenzielle Eindringlinge und Speicherprobleme schon früh im Softwareentwicklungs-Lebenszyklus (SDLC) – damit kann die Zeit bis zur Marktreife verkürzt werden. Parasoft C/C++test ist TÜV-zertifiziert für ISO 26262, AUTOSAR, MISRA und andere Standards; zum Lieferumfang zählt ein dynamisches Qualification Kit. Details über Parasoft C/C++test stehen unter https://www.parasoft.com/products/ctest

David Hauck, Director of Embedded Sales bei Parasoft: “Mit seiner innovativen Technologieplattform ist Renovo führend und bereitet den Weg für Fahrerassistenzsystemen in großem Maßstab. Parasoft teilt Renovos Leidenschaft für Best-in-Class-Angebote. Wir freuen uns, dass wir als Kooperationspartner an dieser Mission mitwirken können, um der Automobil-Industrie beim Übergang zu fahrerlosen Fahrzeugen eine sichere und zuverlässige Software zur Verfügung zu stellen.”

“Parasoft ist branchenweit führend bei Software-Testwerkzeugen und bietet den besten Support für AUTOSAR, CERT, CWE, ISO 26262 und MISRA”, so Jason Stinson, Chief Technology Officer bei Renovo. “Die Lösung von Parasoft bietet Unterstützung für diese Standards in Form von einsatzbereiten Testkonfigurationen mit dediziertem Konformitäts-Reporting. Es erzeugt die erforderliche Dokumentation automatisch und verringert damit den manuellen Aufwand für Compliance-Aktivitäten erheblich. Dadurch können Automotive Teams die Konformität schneller und kostengünstiger erreichen.”

Über Renovo (Renovo.Auto): Renovo ist ein prämiertes Automobil-Software-Unternehmen. Die Renovo-Plattform vereinigt Software, Datenmanagement und Sicherheitssysteme der Automobilbranche zu einer einheitlichen Lösung für ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)-Flotten. Renovo kombiniert die Agilität des Silicon Valley mit bewährten Fähigkeiten im Automobilbereich auf beispielhafte Weise, um die ADAS-Entwicklung im größtmöglichen Stil, mit höchster Sicherheit und niedrigsten Kosten zu ermöglichen.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

