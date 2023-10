Renommierter Coach, startet brandneuen Podcast!

Ein Podcast mit Tiefgang, ohne Tabus. In der ersten Folge spricht Franziska Müller über ihre eigene Vergewaltigung und macht Frauen Mut!

Berlin, 09.10.2023 – Eine inspirierende und bahnbrechende Innovation hält Einzug in die Welt der persönlichen Weiterentwicklung: Franziska Müller, eine der prominentesten Life-Coaches im deutschsprachigen Raum, lanciert ihren brandneuen Podcast „Sei du selbst“. Ihr Ziel ist es, Menschen einen Safe Space zur Selbsterforschung und Inspiration zu bieten.

Innovativer Podcast orientiert sich an den Bedürfnissen seiner Hörer

Der Podcast „Sei du selbst“ definiert sich als Mittel zur persönlichen Weiterentwicklung. Präsentiert und geleitet vom erfahrenden Life-Coach Franziska Müller, zielt der Podcast darauf ab, einen geschützten Raum zum Teilen und Hören von Geschichten zu bieten, um andere Menschen zu motivieren und zu inspirieren. Der „Sei du selbst“-Podcast ist dabei mehr als nur informativ; er ist ein Instrument, das jeden Einzelnen in der eigenen Entfaltungsreise unterstützt. Die Menschen werden ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen, Wahrnehmungen zu hinterfragen und dabei eine starke, authentische Stimme zu entwickeln.

Neuer Podcast erweitert Mithörerangebot auf allen Podcast-Kanälen

Am 9. Oktober 2023 auf allen gängigen Podcast-Kanälen eingeführt, ist „Sei du selbst“ eine wertvolle Ressource, die jedem offen steht. Es ist egal, wo sie sich befinden, ob im Auto, im Sportstudio oder zuhause, solange sie bereit sind, sich auf die Reise zur Entdeckung ihrer inneren Stärke einzulassen. Unabhängig davon, ob man nach neuer Inspiration sucht, auf der Suche nach handfesten Tipps zur persönlichen Entwicklung ist oder das Bedürfnis verspürt, seine eigene Geschichte zu teilen und anderen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen, bietet „Sei du selbst“ den zutreffenden Rahmen dafür. „Wir glauben, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat, eine Geschichte, die die Fähigkeit besitzt, andere Menschen zu motivieren. Deswegen ist unser Podcast „Sei du selbst“ genau der Ort, an dem diese Geschichten Gehör finden können“, so Franziska Müller.

Portrait

Franziska Müller ist als High Performance Coach weithin anerkannt und hat sich als eine der führenden Figuren in ihrem Bereich etabliert. Sie bietet präzise, zielgerichtete Coachings und hat das Ziel, ihren Klienten zu helfen, ihr volles Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Mit dem Start des „Sei du selbst“-Podcasts geht dieses Engagement noch einen Schritt weiter: Franziska eröffnet einen neuen Kommunikationskanal, der dazu beitragen soll, eine Community aufzubauen, in der sich die Menschen verstanden und sicher fühlen und in der sie sich weiterentwickeln können.

