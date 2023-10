SCHACHZUG holt 18 Auszeichnungen bei den MUSE Awards in den USA

MUSE Awards 2023 verzeichneten über 10.000 Einreichungen aus 75 Ländern

Nach den umfangreichen Awardgewinnen beim diesjährigen Galaxy Award konnte die Agentur SCHACHZUG bei einem weiteren Wettbewerb in den USA noch einmal kräftig nachlegen und ging bei den MUSE Creative Awards mit nicht weniger als 18 Auszeichnungen durchs Ziel. Im Einzelfall waren das sieben Platin-Awards, zehn Gold-Awards und ein Silber-Award.

Platin gab es in verschiedenen Katagorien für den Global Launch des ID.7 von Volkswagen, das Harley-Davidson Pop-up Hotel sowie den Auftritt von Cariad auf der CES. Die zehn Gold-Auszeichnungen gingen – ebenfalls in verschiedenen Kategorien – an die Projekte ŠKODA Fabia Weltpremiere, Cariad auf der CES, das Fujitsu CX Lab und das Projekt ŠKODA Explore More.

Ebenfalls Gold bekam der gemeinsame Auftritt von Volkswagen, Cariad und Audi auf dem WeAreDevelopers-Weltkongress in Berlin, für den das SCHACHZUG-Team ein „Big-Workspace-Konzept“ entwickelte. Zwei weitere Gold Auszeichnungen in den Kategorien „Innovative Agency of the Year“ und „Best Small Agency of the Year“ gewann SCHACHZUG für den Launch der eigenen US Brand „THESE GUYS“ auf der CES 2023.

Den Award in Silber holte sich das bereits mit Gold ausgezeichnete Fujitsu CX Lab auch noch in der Kategorie „Virtual Event“.

Die MUSE Awards 2023 verzeichneten eine Rekordbeteiligung von über 10.000 Einreichungen aus 75 Ländern sowohl für die MUSE Creative Awards als auch für die MUSE Design Awards. Bei den MUSE Creative Awards wurden herausragende Leistungen in den Bereichen Werbung, digitale Medien, Marketingstrategien und PR-Kommunikation ausgezeichnet.

Der Jury, international besetzt und bestehend aus erfahrenen Expert*innen verschiedenster Disziplinen, gehören Kreativ- und Artdirektoren internationaler Agenturen, Architekten*innen, Modedesigner*innen, Innenarchitekt*innen, Produktdesigner*innen sowie Marketingverantwortliche aus der Industrie an. In diesem Jahr waren unter anderem Evan Jones von Meta, Min Lu von Facebook, Michał Kaleta von endorfina events in Polen und Diane Schulz von Serviceplan in München Teil der umfangreichen Jury.

Die Jurierung erfolgt grundsätzlich anonym, um jegliche Beeinflussung zu vermeiden. Alle Informationen über die Teilnehmer*innen werden aus den Einsendungen entfernt. Die Juror*innen bewerten die Arbeiten anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs, der Kreativität, Konzept, Idee, Inhalt, Briefing, Zielsetzung, Planung, Ausführung, Gestaltung, Innovation, Funktionalität, Wirkung und Einprägsamkeit umfasst. Mit dieser Bewertungsmethode wird sichergestellt, dass nur herausragende Leistungen ausgezeichnet werden.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt jährlich rund 270 Projekten in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

Oktober 2023 / SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Internet: www.schachzug.de