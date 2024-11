Reisetipps von Corendon Airlines: Aktivitäten für eine winterliche Auszeit auf Fuerteventura

Weiße Sanddünen im Naturpark Corralejo, Wanderwege durch beeindruckende Felsschluchten und zu abgelegenen Tälern sowie ein einmaliges Ökosystem – Fuerteventura hat weit mehr zu bieten als Sonne, Strand und Meer. In Hollywood ist dies längst bekannt. So wurden Teile des Marvel-Blockbuster „The Eternals“, DC“s „Wonder Woman“ oder auch „Solo: A Star Wars Story“ in der einzigartigen Kulisse der mit rund 1.660 Quadratkilometern zweitgrößten Kanarischen Insel gedreht. Neben der Landschaft sorgen auch Kunst und besondere Events abseits der Touristen-Hotspots für außergewöhnliche Urlaubserlebnisse.

Faszination Streetart in Gran Tarajal

Gran Tarajal ist einer der größeren Küstenorte im Südosten der Insel. Hier finden Urlauber nicht nur einen Jachthafen und ein beeindruckendes Walskelett, sondern entdecken eine künstlerische Seite von Fuerteventura. Farbenfrohe Wandgemälde schmücken hier zahlreiche Häuserfassaden und laden dazu ein, bei einem ausgedehnten Spaziergang das Zentrum Gran Tarajals zu erkunden. Das Beste daran: Der Ort liegt etwas abseits der großen Touristenströme, weshalb man beim gemütlichen Bummel auch etwas vom Alltag der Bewohner Fuerteventuras erleben kann.

Bunte Fantasien im Himmel über Corralejo

Der Himmel über dem Naturpark Corralejo rund 30 Kilometer nördlich des Aeropuerto de Fuerteventura verwandelt sich während des internationalen Drachenfests zur bunten Fantasiewelt. Vom 11. bis zum 17. November 2024 wird bereits die 37. Auflage dieses alljährlich stattfindenden Events gefeiert. Zwar handelt es sich nicht um feuerspuckende Kreaturen aus einem Fantasy-Universum, dennoch sind die bunten Winddrachen nicht weniger spektakulär, zumal sie häufig in liebevoller Kleinarbeit selbst gefertigt werden. Die weite, freie Strandfläche des Naturparks bietet ideale Bedingungen, um sie an mehreren Tagen in den unterschiedlichsten Farben und Formen aufsteigen zu lassen. Die Winde erreichen bis zu 25 Kilometer pro Stunde – genügend, um auch größere Modelle von Super Mario, Bären oder Haien in der Luft zu halten. Das Drachenfestival wurde zum ersten Mal 1987 ausgerichtet und war eine Idee von Hobbybastlern, die in den Dünen von Corralejo die perfekte Location für ihre Leidenschaft fanden.

Aktiv auf Fuerteventura: Fatbike-Ausflüge und Wandertouren

Ob auf holprigen Schotterwegen, kleinen Bergstraßen, durch Lavalandschaften oder eine wilde Fahrt durch die Sanddünen – auf Fuerteventura kommen selbst die enthusiastischsten Radfahrer voll auf ihre Kosten. Gerade Ausflüge mit Fatbikes liegen im Trend, da diese mit ihren breiten Reifen jeglichen noch so schwierigen Untergrund ohne Probleme bewältigen. Fahrräder und Fatbikes, teilweise auch als E-Bikes verfügbar, lassen sich an verschiedenen Orten auf der Vulkaninsel mieten. Auch können Touristen eine geführte Tour entlang der Costa Calma buchen. Eine ebenfalls schöne Alternative zu ausgedehnten Ausflügen mit dem Radl sind die spektakulären Wanderungen auf Fuerteventura. Zumal: Wer zu Fuß unterwegs ist, besitzt den Vorteil, dass besonders schmale Pfade und versteckte Buchten zugänglich sind. Und da die Insel zwar sehr viel Sonne, aber mancherorts nur wenig Schatten bietet, ist die Wintersaison für solche Wanderungen perfekt.

In weniger als fünf Stunden nonstop nach Fuerteventura fliegen

Corendon Airlines, die mehrfach ausgezeichnete Ferienfluggesellschaft, steuert Fuerteventura im Winter 2024/25 bis zu achtmal pro Woche nonstop ab Deutschland an: immer donnerstags und sonntags ab Köln-Bonn; dienstags und samstags ab Düsseldorf und Hannover; jeweils Freitag und Sonntag ab Nürnberg.

Wer beim Urlaub auf Fuerteventura Sport treiben und dabei nicht aufs eigene Equipment verzichten mag, kann vom eigenen Fahrrad übers Golfgepäck bis zur Kitesurfen-Ausrüstung alles an Bord von Corendon Airlines transportieren lassen.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com Darüber hinaus sind auch Buchungen im Reisebüro sowie über die App der Fluggesellschaft (verfügbar für iOS und Android) möglich. Außerdem arbeitet der Ferienflieger eng mit vielen renommierten Reiseveranstaltern zusammen.

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

Firmenkontakt

Corendon Airlines

Feyza Vural

Güzeloluk Mah. 1879 Sok. 148

07200 Antalya

+49625768781



http://www.corendonairlines.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.