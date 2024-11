Verbatim stellt kompakte Pocket SSD mit ultraschneller USB 3.2 Gen 2 Technologie vor

Eschborn, 5. November 2024 – Verbatim, führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, präsentiert seine neueste Pocket SSD. Die kompakte SSD vereint Leistung mit Mobilität und wurde sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz entwickelt. Dank der neuesten USB 3.2 Gen 2 Technologie ermöglicht die Pocket SSD blitzschnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – doppelt so schnell wie herkömmliche USB 3.2 Schnittstellen. Damit ist sie die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie die Bearbeitung hochauflösender Videos, das Verwalten großer Datenmengen oder die Maximierung der Gaming-Performance.

Die Pocket SSD ist in den zwei Speichergrößen (1 TB bzw. 2 TB) erhältlich und steht in vier modernen Farbvarianten zur Auswahl: Schwarz/Grau, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Orange. Mit nur 58 Gramm ist sie äußerst leicht, passt mit einer Länge von 9,6 cm problemlos in jede Hosentasche und bietet so eine praktische Lösung für alle, die unterwegs schnellen Speicherzugriff benötigen.

Mit dem praktischen Karabinerring lässt sich die Pocket SSD sicher am Rucksack, an der Gürtelschlaufe oder sogar am Schlüsselbund befestigen. Ein besonderes Highlight ist der durchdachte Kabelhalter, der das kompakte gummierte USB-C-zu-USB-C-Kabel jederzeit staub- und verhedderungsfrei griffbereit hält. Die mitgelieferte Stofftasche schützt die Pocket SSD unterwegs.

Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Nero Backup-Software bietet eine benutzerfreundliche Lösung zur Sicherung wichtiger Daten. Mit dieser Software, kompatibel für Windows-Betriebssysteme, lassen sich beispielsweise automatische Backups einrichten, die regelmäßig ausgeführt werden.

Die Verbatim Pocket SSD ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 Euro (1 TB) bzw. 174,99 Euro (2 TB).

Foto & Video Download: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/4YMKoce6aj4542a

YouTube Videos: https://youtu.be/VI5TsxtryMk?si=kkpdN4cBDUET3jYO

https://youtu.be/qFp1Ae-ghD4?si=eGVVcd0xbESK1B9N

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien mit Sitz in Taiwan. Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EMEA – Eschborn, Deutschland; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.verbatim.com.