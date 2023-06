REGIO PLUS® Mobiltelefone mit patentierten Notfallsystem

Das Notfall-System von REGIO PLUS®: kann Leben retten und noch mehr.

REGIO PLUS® Spezialgeräte können dank spezieller Ausstattung sogar Leben retten. Doch nicht nur das Design muss passen.

Nicht nur, aber vor allem ältere Menschen sollten stets ein Handy mit sich tragen. Notruf- und Ortungsfunktion bringen extra Sicherheit, aber bitte kein hässliches „Seniorenhandy“!

Wer kennt sie nicht, die Senioren, die keine Senioren sein wollen…

Aber auch mit schickem Design gibt es immer mehr Geräte, die wesentlich einfacher zu bedienen sind und meist über größere Tasten oder Display Bedienfelder als herkömmliche Modelle verfügen. Doch in Zeiten von whatsapp und Co. dürfen hochauflösende Kameras und ein ordentliches Internetvolumen natürlich auch nicht fehlen, so landet dann beim Senior nicht selten das ausrangierte smartphone der Kinder.

Mehr schlecht als recht quält sich Opa dann durch die unübersichtliche Menüführung, statt der Chatnachricht gibt es dann ungewollte Anrufe auf das Telefon der Liebsten oder der Klingelton steht auf Maximallautstärke im Ruhebereich der Deutschen Bahn.

Wenn die Bedienung des Lebensretters zur unlösbaren Mammutaufgabe wird, ist Hilfe durch den Anbieter gefragt. Wer schon einmal probiert hat, bei einem Discountanbieter einen kompetenten, echten Gesprächspartner über eine Hotline zu erreichen, kann ein Lied davon singen.

Was also anspruchsvolle Kunden, egal in welchem Alter, überhaupt nicht mögen: ein 0815 Kundenservice, Chat Roboter oder überhaupt keine Kundenbetreuung.

Ist das Telefon nicht richtig konfiguriert, kann es im Notfall auch nicht funktionieren.

In diese Nische stoßen eher hochpreisige Spezialanbieter wie die RP-Telekommunikation GmbH aus Dresden mit ihrer Marke REGIO PLUS®, die Marke wirbt mit „persönlicher Premium-Service inklusive“.

Mit neuartigen, patentierten Notfall-Systemen bieten derartige Anbieter das extra an beruhigender Sicherheit und den persönlichen Rundum-Service, den man bei billigen Discountern wohl eher nicht finden wird.

Freundliche Servicemitarbeiter stellen den Klingelton lauter, konfigurieren die Notfalltaste oder aktivieren das GPS für die Ortung im Notfall. Im Rahmen regelmäßiger Servicetermine wird die Funktionsfähigkeit des Gerätes überprüft, die ungelöste Frage zur Bedienung beantwortet oder ein schlapper Akku gewechselt – gratis und auf Wunsch sogar in den eigenen vier Wänden.

In eigenen Werkstätten bereitet das Unternehmen auch gebrauchte Geräte auf, um Ressourcen zu schonen und den Elektronikmüllberg nicht weiter unnötig anwachsen zu lassen.

REGIO PLUS® positioniert sich damit als kleiner Nischenanbieter, der Bedarf an persönlicher Kundenbetreuung und extra Service dürfte sich aber, laut Geschäftsführer Michael Kühn, in unserer älter werdenden Gesellschaft zukünftig stark steigern und bietet neue Perspektiven in dem harten Verdrängungsmarkt der Telekommunikation.

Mehr Informationen:

RP-Telekommunikation GmbH

REGIO PLUS ® ist die Premium-Mobilfunkmarke der RP-Telekommunikation GmbH aus Dresden. Persönliche Betreuung, ob am Telefon oder vor Ort, gehört zum Leistungsumfang. Mit patentierten Notfallsystemen sorgen die Geräte für zusätzliche Sicherheit in kritischen Situationen.

Kontakt

RP-Telekommunikation GmbH

Michael Kühn

Enderstr. 94

01277 Dresden

0351323202425



http://www.rp-telekommunikation.gmbh

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.