DRPG lädt zum RheinTalk in Köln ein

Die Kreativagentur DRP Group (DRPG) veranstaltet am 16. Juni 2023 von 10 bis 15.30 Uhr den RheinTalk zum Thema „Innovation und Technologie in der Unternehmenskommunikation: Wie man bessere Experiences für Mitarbeitende und Stakeholder schafft“. Zu Gast ist unter anderem Nick Russell, Leiter des Generalkonsulats von Großbritannien und Nordirland in Düsseldorf, der auch eine Ansprache halten wird.

Die Veranstaltung in den ehemaligen Clouth Werken in Köln-Nippes thematisiert den erheblichen Erklärungsbedarf zum Potenzial und zur Nutzung von digitalen Technologien in der Unternehmenskommunikation. Dafür konnte DRPG Deutschland einige kompetente Sprecher gewinnen. Dr. Guido Wolf, Leiter des conex-Instituts | fit für die Zukunft, wird eine Keynote halten. Ein Expertenpanel, moderiert von Beyond-Chefredakteur Phillipp Bahrt und unter Mitwirkung von u.a. EnBW Kommunikationschef Christoph Ringwald und Kommunikationsexpertin Claudia Wagner, bietet eine Vertiefung des Themas der Veranstaltung. In 25-minütigen Workshops rücken dann die aktuellen Themen in den Fokus: Innovation Leadership und ROI; Anwendung immersiver Technologien; messbare Nachhaltigkeit für Events und „Mehr Mut zur Kreativität“. Abgerundet wird der Event von DRP Group durch einen Networking Lunch und die Präsentation verschiedener Cases.

Eine kostenfreie Anmeldung ist auf rheintalk.drpg.events noch bis zum 12.6.2023 möglich.

DRPG

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

