Reges Interesse für MICE Networking auf dem Ammersee

ILLERHAUS erstmals an Bord des Raddampfers HERRSCHING

Die Premiere des MICE Branchentreffs Ammersee stößt auf überaus großes Interesse.

Einen Monat vor dem Event, am 20. April 2023, haben sich schon knapp 60 Eventplaner angemeldet und der anschließende Fam Trip zu Partnern des MICE Netzwerks StarnbergAmmersee ist bereits ausgebucht. „Genau jetzt ist die perfekte Zeit zum Netzwerken“, erklärt die Agenturinhaberin Susanne Illerhaus die große Nachfrage. „Ich habe das Gefühl, die Menschen sind im Aufbruch. Persönliche Begegnungen, wertschätzende Kommunikation und die Suche nach Kooperationen auf Augenhöhe stehen absolut im Vordergrund“, freut sie sich schon jetzt auf das Event.

Mit seinem stilvollen Ambiente und der hochwertigen Innenausstattung versetzt der Raddampfer HERRSCHING die Passagiere in die „gute alte Zeit“ zurück. Der nostalgische Charme hat seit seiner ersten Fahrt im Jahr 2002 zahlreiche Passagiere begeistert. Viele Jahrzehnte ist es her, dass in Deutschland ein Raddampfer neu gebaut wurde. Mit der HERRSCHING wurde eine Epoche hoher Schiffsbaukunst wieder lebendig und verbindet Nostalgie mit Hightech.

„Mein absolutes Lieblingsschiff ist für mich der perfekte Ort für fokussierte Gespräche und Networking der besonderen Art“, so Susanne Illerhaus. Dabei wird auf intensiven Dialog gesetzt und gleichzeitig Business gemacht – und das in traumhafter Sundowner-Atmosphäre. So kann der Blick in die Ferne hinüber bis zur Zugspitze schweifen. „Das ist das große Gefühlskino des Ammersees!“, weiß die Geschäftsführerin aus jahrelanger Erfahrung, die hier ihre Wahlheimat gefunden hat. Mit feinen Köstlichkeiten & Drinks ist neben dem emotionalen auch fürs leibliche Wohl gesorgt.

Wer als Eventplaner dabei sein möchte, muss sich sputen. Schon jetzt ist dieses Event fast ausgebucht. Für den anschließenden Fam Trip gibt es nur noch eine Warteliste. Doch die nächste Gelegenheit für ein Kennenlernen der Region folgt bereits am 20. Juli 2023 – beim MICE Branchentreff Starnberger See.

Neu in diesem Jahr ist die Zusammenarbeit mit diversen Hochschulen. Young Professionals, Studierende oder Auszubildende im Event-Bereich sind beim MICE Netzwerken herzlich willkommen. ILLERHAUS möchte Youngsters erste Networking-Erfahrungen an die Hand geben und lädt diese kostenfrei ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam für die Zukunft“ setzt ILLERHAUS zudem auf gewinnbringende Kooperationen, u.a. mit Aloom, CIM und dem EVENTLOCATIONS Handbuch. VDVO-Mitglieder freuen sich über einen finanziellen Rabatt bei den ILLERHAUS Fam Trips. ALS BVMW-Mitglied lädt ILLERHAUS zudem die Kollegen aus dem Verband ein. Und LineUpr präsentiert die neuesten Entwicklungen seiner Event-App.

Man darf also auf das sehr ereignisreiche Networking-Event am 20. April gespannt sein.

Mehr zum MICE Branchentreff Ammersee und weiteren ILLERHAUS Events findet man auf der Homepage.

SSeit 22 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

