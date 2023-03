Sprung von digitaler zu smarter Planung: Produktionsplanung per Web Client von DUALIS

DUALIS zeigt auf der HANNOVER MESSE: Flexible Planungsmöglichkeiten für die Fabrik der Zukunft

Dresden, 22. März 2023 – In der modernen Fertigung ist flexibles und schnelles (Re)agieren gefragt. Dieses Ziel muss auch die Produktionsplanung verfolgen. Oftmals wird jedoch noch in Desktop-Umgebungen geplant und damit die nötige Flexibilität ausgebremst. Alle für die Fertigung relevanten Daten sowie umfangreiche Planungsfunktionen sollten unabhängig von Zeit und Ort verfügbar sein. Das Advanced Planning and Scheduling (APS)-System GANTTPLAN von DUALIS ( www.dualis-it.de) kann dies mit seiner Service-orientierten Architektur gewährleisten. Wie somit der Sprung von der digitalen zur smarten Fertigungsplanung gelingt, zeigt DUALIS auf der HANNOVER MESSE vom 17. bis 21. April in Halle 15 am Stand E34.

Sich schnell wandelnde Kundenbedarfe, verschärfter Wettbewerb, Rohstoffknappheit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel und andere Herausforderungen erfordern immer flexiblere Planungsmöglichkeiten. Eine smarte Produktionsplanung ist Voraussetzung, um in der Fertigung entsprechend anpassungsfähig und schnell reagieren zu können. Zudem sind im Sinne von Effizienz und Flexibilität kollaboratives Planen, Plattformunabhängigkeit und Ortsunabhängigkeit gefragt. Ein APS-System, das zukunftsfähig ausgelegt ist, bietet daher die Möglichkeit, auch unabhängig von einer Desktop-Umgebung die Planung durchzuführen.

Smarte Produktionsplanung für die smarte Fabrik

Das interaktive APS-System GANTTPLAN von DUALIS ist für die moderne Produktionsplanung ausgelegt. Zusätzlich zur reinen Desktop-Anwendung kann das Planungstool als Web-Variante zum Einsatz kommen. Der Web Client macht die APS-Lösung über einen Web-Browser auf jedem Gerät verfügbar. So lassen sich auf einfache Weise unter anderem Material, Arbeitsplätze, Personal, Schichtmodelle und Fertigungsauftragsnetze planen. Damit wird Anwendenden Planungssicherheit gegeben, auch beispielsweise aus dem Home-Office heraus.

Neben Visualisierung und Reporting stehen Planenden automatische und manuelle Planungsfunktionen zur Verfügung. Alle bisherigen und neuen Funktionalitäten sind im Zusammenspiel mit GANTTPLAN als zukunftssichere dreischichtige Zielarchitektur nutzbar.

Dr. Kirsten Hoffmann, Produktmanagerin für die GANTTPLAN-Produktfamilie der DUALIS GmbH IT Solution, erklärt: „Für die Produktionsplanung müssen alle relevanten Daten stets verfügbar sein – unabhängig von Ort und Zeit. Ein zukunftssicheres APS-System muss daher eine Service-orientierte Architektur aufweisen. Mit GANTTPLAN ebnen wir den Weg von der digitalen zur smarten Produktionsplanung.“

Automatische und manuelle Planungen einfach möglich

Mit dem GANTTPLAN Web Client in seiner neuesten Ausbaustufe sind jetzt automatische und manuelle Planungen komplett durchführbar. Dazu gibt es spezielle Funktionen. Auch das Arbeiten mit Planungsszenarien zur optimierungsbasierten Auswahl von Produktionsalternativen ist möglich. So lassen sich andere Voraussetzungen schaffen (zusätzliche Schicht oder Maschine, Simulieren eines zur Diskussion stehenden Großauftrags etc.) und deren Auswirkungen testen.

Bisher war der Web Client speziell für die Visualisierung von Planungsergebnissen geeignet. Neu ist, dass nun auch Planungsläufe durchführbar sind. Die Planungsläufe lassen sich in einem übersichtlichen Planungsmenü erstellen, bearbeiten und löschen. Im Vergleich zum Desktop Client ermöglicht der Web Client eine schnellere Anzeige, eine einfachere Navigation sowie die Online-Betrachtung des Leitstandes an jedem beliebigen mobilen Endgerät. Grafische Reports direkt im Leitstand sind per Mouseover einfach einsehbar. So sind Auslastung und Engpässe schnell erkennbar.

Dr. Kirsten Hoffmann sagt: „Unser Web Client verfügt über Schnittstellen, mit denen ERP- und MES-Lösungen einfach angebunden werden können. Damit ist er ideal geeignet für die Partnermigration. Das heißt, er kann mit den gleichen Schnittstellen wie die Desktop-Version angedockt werden. Das stellt einen ersten wichtigen Schritt in Richtung APS aus der Cloud, die Vorteile in puncto Kosten und Flexibilität bringt, dar.“

Mehr Transparenz und gleicher Informationsstand für alle

Ein großer Vorteil des Web Client ist, dass er die unabhängige, gleichzeitige Planung der Teilbereiche unter Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht.

Die 3-Tier-Architektur bringt ein großes Maß an Transparenz mit sich und ermöglicht erstmalig echte kollaborative Planung. Das bedeutet, Mitarbeitende können gemeinsam an einem Ergebnis arbeiten (live und zeitversetzt). Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, sagt: „Der Einsatz des GANTTPLAN Web Client bringt alle Beteiligten auf den gleichen, aktuellen Informationsstand. Die Planungsverantwortlichen erhalten somit nicht nur eine Arbeitserleichterung durch digitalisierte und automatisierte Prozesse, sondern auch eine höhere Transparenz. Endlich zieht auch in der Planung echtes kollaboratives Arbeiten ein. Mehrere Mitarbeitende können sich so ohne Zeitverzögerung zu Reaktionen auf geänderte Rahmenbedingungen austauschen. Eine robustere vorausschauende Planung ist so viel besser möglich.“

Der GANTTPLAN Web Client wird von DUALIS kontinuierlich weiterentwickelt. Künftig wird die Lösung nicht nur alle wichtigen Funktionalitäten des Desktop Clients abbilden, sondern auch weitere.

DUALIS zeigt den GANTTPLAN Web Client sowie weitere Lösungen zur Produktionsplanung und -optimierung auf der HANNOVER MESSE 2023 in Halle 15 am Stand E34.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 18.500 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

