Do-it-yourself! Crafty Homes eröffnet im ALEXA

Cleverer Store für Kreative

„Gib deiner Kreativität ein Zuhause“, das ist das Motto von Crafty Homes, im ALEXA am Alexanderplatz. Am 18. März eröffnete der neue Store im ersten Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters auf 205 Quadratmetern eine kreative Welt für Do-it-yourself- (DIY) und Bastel-Fans. Crafty Homes ist Europas größte Verkaufsstelle für Cricut Produkte und passendes Zubehör im stationären Handel. Cricut bietet intelligente Schneidemaschinen, die je nach Typ auch zeichnen, schreiben, falzen, perforieren und vieles mehr können. Dank Cricut machen kreative Projekte noch mehr Spaß, denn mit den cleveren Alleskönnern ist das Dekorieren, Beschriften und Personalisieren der eigenen DIY-Werke ganz einfach. Mit den Cricut-Maschinen lassen sich zahlreiche Materialien individuell bearbeiten: angefangen bei Papier und Pappe, über textile Stoffe bis hin zu Leder, Vinyl und dünnem Holz. Ob Grußkarten erstellen, Textilien bedrucken, Etiketten gestalten oder Stoffe zuschneiden – Cricut bietet unzählige Möglichkeiten. Laura Kleemann und ihr Team freuen sich darauf, die Besucherinnen und Besucher im ALEXA individuell zu beraten und für DIY-Projekte zu begeistern. Regelmäßige Workshops und Kurse zu unterschiedlichen Themen bieten einmalige Inspirationen zum Selbermachen und runden das Angebot von Crafty Homes ab. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Do-it-yourself, kreative Dekorationen für zuhause sowie individuelle oder personalisierte Kleidungsstücke sind beliebt bei unseren Kundinnen und Kunden. Daher freuen wir uns sehr, Crafty Homes bei uns im ALEXA zu begrüßen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Das vielseitige Angebot des kreativen Labels passt hervorragend zu den Bedürfnissen unserer modernen und trendbewussten Zielgruppe.“

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: Sonae Sierra