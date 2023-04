Radio-PR: PR-Agentur PR4YOU realisiert Radiospot-Kampagne zur Glücksspiel Prävention

Die Berliner PR-Agentur PR4YOU ( www.pr4you.de) hat im Auftrag des Präventionsprojekts Glücksspiel der pad gGmbH eine Radiospot-Kampagne mit dem Titel „Glücksspiel macht reich – aber nicht Dich!“ umgesetzt. Die Kampagne soll darauf aufmerksam machen, dass Glücksspiel langfristig nur die Anbieter reich macht.

Seit 2001 arbeitet die Berliner PR-Agentur PR4YOU erfolgreich in den Bereichen PR, Marketing und Werbung. Durch ihre Tätigkeit sorgen die PR-Profis von PR4YOU bei ihren Kunden für den Imageaufbau, die Steigerung des Bekanntheitsgrades sowie einer klaren Positionierung in der Öffentlichkeit. Ein mögliches Mittel, um dies zu erreichen, sind Radiospots. So konnte die PR-Agentur PR4YOU jüngst das Präventionsprojekts Glücksspiel als neuen Kunden gewinnen und für diesen eine Radiospotkampange realisieren.

Im Rahmen der Kampagne wurden drei Radiospots konzipiert und produziert, die ab dem 06.03.2023 auf einem Berliner Radiosender ausgestrahlt wurden. Die Spots sollen verdeutlichen, dass Glücksspielanbieter regelmäßig hohe Gewinne erzielen, während die Spielerinnen und Spieler mehrheitlich verlieren. Ziel der Kampagne ist es, die Berlinerinnen und Berliner dafür zu sensibilisieren, dass mit der Teilnahme an Glücksspiel – vor allem langfristig – die Hoffnung auf Gewinn und Reichtum nicht erfüllt wird.

Zu den Aufgaben der PR-Agentur PR4YOU zählten die Konzeption und Produktion der Radiospots sowie die Mediaplanung und Schaltung der Spots. PR4YOU Agenturleiter Marko Homann erklärt dazu: „Wir freuen uns, dass wir das Präventionsprojekt Glücksspiel mit unser Expertise im Bereich der Radio-PR unterstützen konnten. Die Kampagne -Glücksspiel macht reich – aber nicht Dich! – soll dazu beitragen, dass sich mehr Menschen bewusst werden, dass Glücksspiel oft mit hohen Verlusten verbunden ist und langfristig nur die Anbieter gewinnen. Wir hoffen, dass die Radiospots dazu beitragen, dass Glücksspielsucht in Berlin bekämpft werden kann.“

Das Präventionsprojekt Glücksspiel der pad gGmbH wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung durchgeführt und zielt auf die Verhinderung von Glücksspielsucht in Berlin ab. Zu den Aufgaben gehören die Durchführung von Aufklärungskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, die Unterstützung von Risikogruppen, Angehörigen und Fachkräften sowie Beratungsangebote und die Vermittlung ins Hilfesystem.

„Um mit unserer Botschaft (Glücksspiel macht reich – aber nicht Dich!) die angestrebten Zielgruppen zu erreichen, gehen wir immer wieder neue Wege und probieren dabei die unterschiedlichen Medien aus. Radio war in diesem Fall tatsächlich Neuland für uns und daher hatten wir auch einen hohen Beratungsbedarf. Bei der PR-Agentur PR4YOU fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben und in den richtigen Händen. PR4YOU hat nicht nur hervorragende Spotideen kreiert sondern uns auch professionell beraten, z.B. bei der Höhe des nötigen Budgets und der Senderauswahl. Wir sind mit unserer Entscheidung, die Kampagne mit der PR-Agentur PR4YOU umzusetzen, rundum zufrieden“, so Sophie Schmid, Projektleitung Präventionsprojekt Glücksspiel.

