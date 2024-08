Elke Müller veröffentlicht ihr neues Buch „Professionelles Onboarding – Neue Mitarbeitende finden und erfolgreich integrieren“, das klare Strategien zur erfolgreichen Integration und Bindung neuer Mitarbeitender liefert.

Heutzutage sind Fachkräfte besonders wählerisch, da sie zahlreiche Optionen haben. Das Recruiting hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert: Nun wählen die BewerberInnen ihren Arbeitsplatz aus vielen Angeboten aus, nicht mehr die Unternehmen ihre Fachkräfte. Deshalb gehen BewerberInnen bei der Wahl ihres Arbeitgebers sehr sorgfältig vor. Ein durchdachter Onboarding-Prozess ist daher entscheidend für die erfolgreiche Integration und langfristige Bindung neuer Mitarbeitender.

Dieser Prozess beginnt weit vor der Stellenausschreibung und dauert länger als nur die ersten Tage. HR-Manager, Führungskraft oder Unternehmer müssen potenzielle Kandidaten überzeugen, dass ihr Unternehmen die beste Wahl ist.

„Mein Buch setzt genau da an“, erklärt die Autorin Elke Müller. „Ein systematisches Onboarding ist heute unerlässlich. Mein Buch bietet alle Werkzeuge und Methoden, um neue Mitarbeitende optimal in das eigene Unternehmen zu integrieren.“

Von den ersten Kontakten über die Einarbeitungsphase bis zur langfristigen Integration – „Professionelles Onboarding“ liefert praxisnahe Tipps, unterhaltsame Illustrationen und wertvolle Einblicke in ein erfolgreiches Onboarding und die dauerhafte Bindung von Talenten.

Die Autorin ruft dazu auf, mehr strategische Überlegung und Weitsicht in den Onboardingprozess zu investieren. „Holen wir unsere neuen Mitarbeitenden nicht von Anfang an ab, erscheint ihnen der Start oft holprig, das sollte vermieden werden. Beginnen Sie in Ihrer strategischen Planung schon bei der Stellenausschreibung. Mein neues Buch liefert Ihnen dazu alles, was Sie brauchen“, betont Elke Müller.

Das Buch “ Professionelles Onboarding – Neue Mitarbeitende finden und erfolgreich integrieren“ ist ab sofort im Handel erhältlich und richtet sich an HR-ManagerInnen, Führungskraft, UnternehmerInnen und PersonalentwicklerInnen, die Onboarding erfolgreich gestalten wollen.

Nähere Informationen zum brandneuen Buch „Professionelles Onboarding – Neue Mitarbeitende finden und erfolgreich integrieren“ und zur Autorin Elke Müller selbst erhalten Sie unter: https://www.compass-international.de/publikationen/onboarding-management-neue-mitarbeitende-finden-und-erfolgreich-integrieren/

Als Geschäftsführerin von compass international, Beraterin und Trainerin beschäftigt sich die Autorin Elke Müller seit mehr 25 Jahren mit den Auswirkungen von Vielfalt in Bezug auf das Arbeitsleben. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen dabei auf diversen Themenbereichen: Von der interkulturellen Sensibilisierung über die internationale Teamentwicklung bis hin zu Themen von Diversity, Anti-Diskriminierung und Anti-Bias. In ihrer Rolle als Organisationsentwicklerin berät sie Unternehmen und Organisationen rund um Themen wie dem interkulturellen Onboarding für Fachkräfte, der Internationalisierung des Personalbereichs oder wie eine diversitätsbewusste Ausrichtung des Unternehmens nachhaltig gelingen kann.

Kontakt

Compass International

Elke Müller

Epplestraße 5 A

70597 Stuttgart

+49 (0)711 28 47 09 – 0



https://www.compass-international.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.