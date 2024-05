Princess Cruises präsentiert 2026 das bisher größte Europa-Programm – Fünf Schiffe im Einsatz – Rückkehr nach Kopenhagen

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) wird 2026 das bislang größte Europa-Angebot der Unternehmensgeschichte auflegen. So setzt die amerikanische First Class-Reederei im übernächsten Jahr fünf ihrer 17 Schiffe umfassenden Flotte in den Gewässern von Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer ein. Mit von der Partie ist auch die neue Sun Princess, die erst vor wenigen Wochen ihr Debüt gegeben hat.

In Summe stehen zwischen März und Novemer 2026 nicht weniger als 222 Kreuzfahrten zur Auswahl, bei denen auf 59 Reiserouten 101 Ziele in 29 Ländern angesteuert werden. Die Dauer der Seereisen reicht von fünf bis 42 Tagen.

Highlights sind dabei sicherlich die Fahrten an Bord der Sun Princess, die 7-, 14- und 21-tägige Reisen im Mittelmeer ab Civitavecchia (Rom), Piräus (Athen) und Barcelona unternehmen wird. Der für 4.300 Gäste ausgelegte Cruiser ist das erste Schiff der neuen Sphere-Klasse und bietet dank zahlreicher Innovationen ein außergewöhnliches Kreuzfahrterlebnis mit unvergleichlicher Kulinarik, exklusiver Unterhaltung und luxuriösen Unterkünften. Ihm wird im Herbst des nächsten Jahres mit der Star Princess ein Schwesterschiff folgen, das ebenfalls über mit Flüssiggas (LNG) betriebene Motoren verfügt.

Zu Zielen in Nordeuropa, auf den Kanarischen Inseln und im Mittelmeer aufbrechen wird dagegen die Sky Princess. Mit 3.660 Passagieren geht es dabei ab dem 8. August 2026 von Southampton aus u.a. auf eine zweiwöchige „Total Solar Eclipse Cruise“, bei der es nicht nur eine totale Sonnenfinsternis zu bestaunen gibt, sondern auch touristische Highlights in Frankreich, Spanien und Portugal.

Während die Enchanted Princess (3.660 Gäste) ab/bis Civitavecchia (Rom) aus zu unterschiedlich langen Mittelmeer-Kreuzfahrten startet, steuert die Majestic Princess (3.560 Passagiere) ab/bis Southampton die Britischen Inselwelten sowie nordeuropäische Destinationen an.

Mit der Sapphire Princess (2.670 Gäste) kehrt die amerikanische First Class-Reederei nach sechs Jahren erstmals wieder nach Kopenhagen zurück und bietet von dort aus verschiedene Routen durch Nordeuropa an. Bevor das Schiff allerdings in der dänischen Hauptstadt stationiert wird, kreuzt die Sapphire Princess zwischen März und April 2026 zwei Monate lang ab Barcelona im Mittelmeer und bietet außerdem Rundreisen ab Civitavecchia (Rom) an.

Gebucht werden können die Kreuzfahrten ab dem 23. Mai. Für Wiederholer winkt zudem ein Preisnachlass bei Buchung bis zum 31. August.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder in den Reisebüros.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ende September 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.