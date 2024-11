Princess Cruises eröffnet Black Sale – Attraktive Kreuzfahrtpreise und hohe Bordguthaben auf ausgewählten Seereisen

München – Auch wenn es bis Weihnachten noch ein wenig hin ist: Princess Cruises (www.princesscruises.de) macht ihren Kunden schon jetzt Geschenke. Im Rahmen des diesjährigen Black Sales erwartet Kreuzfahrtbegeisterte noch bis zum 30. November eine Vielzahl ausgewählter und besonders preisattraktiver Seereisen, die seitens der Reederei mit zusätzlichem Bordguthaben „vergoldet“ werden. Das kann je nach Cruise bis zu 500 US-Dollar pro Kabine betragen.

Wie zum Beispiel bei der 27 Tage dauernden Kreuzfahrt von Sydney nach Los Angeles an Bord der Royal Princess (10.4. bis 7.5.2025). Die Überquerung der Südsee mit Aufenthalten auf Samoa, Französisch Polynesien und Hawaii ist ab 2.756 € pro Person in der Doppelkabine zu haben.

Aber auch jene, die es nicht so weit in die Welt hinauszieht, werden beim Black Sale von Princess Cruises fündig. So kreuzt die neue Star Princess (4.300 Passagiere) nach ihrer Fertigstellung im Oktober des kommenden Jahres zunächst im Mittelmeer. Wer sich ein Bild des neuen Flaggschiffes der Reederei machen möchte, kann dies z.B. während der einwöchigen Kreuzfahrt (15. – 22.10.2025) ab/bis Barcelona. „Versüßt“ wird der attraktive Reisepreis (ab 964 €) zudem mit einem seitens der Reederei zur Verfügung gestellten Bordguthaben von 150 US-Dollar pro Kabine.

Weitere Black Sale-Angebote finden sich unter diesem Link (https://tinyurl.com/272vq9fz).

Informationen und Buchung auch auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

*******************************

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.