Pressemitteilung- Neu! Ayurveda Zentrum am Tollensesee

Eröffnung eines neuen Ayurveda-Zentrums im Park am See am Tollensesee

Für Menschen. Mit Menschen.

In tiefer Verbundenheit mit der Natur. Der Urquelle der Kraft und des Lebens.

Gabriele Wahl-Multerer – Inhaberin

Das Hotel Park am See in Alt Rehse freut sich, die Eröffnung eines neuen Ayurveda-Zentrums bekannt zu geben, das in einzigartiger

Partnerschaft mit dem renommierten Nattika Beach Resort aus Kerala, Indien, entstanden ist. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Gästen ab sofort, die authentische und traditionelle indische Heilkunst Ayurveda direkt in Deutschland zu erleben. Die im Nattika Ayurveda-Zentrum angebotenen Ayurveda-Kuren gehen über das Prinzip des Wohlbefindens hinaus und repräsentieren eine Reise zum inneren Gleichgewicht und zur Gesundheit.

Dieses Ziel wird durch indische Ayurveda-Experten mit langjähriger Ausbildung und Erfahrung realisiert, die direkt vom

Nattika Beach Resort kommen und im neuen Zentrum die authentischste Ayurveda-Erfahrung außerhalb Indiens bieten.

Über das Hotel Park am See: Eingebettet in die reizvolle Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns liegt der idyllische Park am See nur etwa 150 Kilometer von Berlin und rund 200 Kilometer von Hamburg entfernt. Mit seiner Mischung aus unberührter Natur und kulturellem Erbe bietet er Besuchern eine einzigartige Auszeit vom Alltag. Charakteristisch für den Park sind seine malerische Lage direkt am Wasser und die traditionellen, reetgedeckten

Fachwerkhäuser. Sie fügen sich nahtlos in die umgebende Landschaft ein und tragen zur historischen Atmosphäre des Parks bei. Neben der Bewahrung der einzigartigen Natur legt der Park am See besonderen Wert auf das Wohlbefinden seiner Besucher. Die Eröffnung des Nattika Ayurveda-Zentrums ergänzt das Angebot um Gesundheitsangebote wie Fasten, Achtsamkeitskurse und Yoga-Retreats.

ZIMMER UND APARTMENTS

Unsere traditionellen strohgedeckten Fachwerkhäuser liegen mitten im ruhigen Park und sind Ihr Rückzugsortsort für einen komfortablen Aufenthalt während Ihres Ayurveda-Programms bei uns. Jedes unserer 35 Gästezimmer bietet eine harmonische Mischung aus achtsamem Design und atemberaubenden Ausblicken auf die wunderschöne Umgebung. Begeben Sie sich auf einen fünfminütigen Spaziergang zum nahe gelegenen See durch heilende Pflanzen und Gärten, wo Sie die therapeutische Essenz der Natur tief spüren können.

Ayurveda im Park am See

PARK AM SEE. Unserem Naturparadies im Land der tausend Seen. Einem Ort, an dem sich tiefe Naturverbundenheit mit leiser Eleganz verbindet. Eingebettet in eine sagenumwobene Landschaft, seit Jahrtausenden besiedelt und verehrt.

Ein Ort zum Wohlfühlen und Freisein. Für Ihr persönliches Rendezvous mit der Natur.Einfach ankommen, abschalten und auftanken.

