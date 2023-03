Presseinformation: ENDEGS stellt seine innovativen Technologien bei Wettbewerb zur Emissionsminderung in Malaysia vor

Top 20-Platzierung bei Veranstaltung des Ölkonzerns PETRONAS in Kuala Lumpur

Pförring/Kuala Lumpur, 28. März 2023 – Die ENDEGS GmbH, Experte für die industrielle Emissionsminderung, hat an einem Innovationswettbewerb in Malaysia teilgenommen. Im Rahmen der Veranstaltung des Ölkonzerns PETRONAS (Petroliam Nasional) Malaysia stellte ENDEGS in Kuala Lumpur vom 12. bis 16. März seine innovativen Technologien und Dienstleistungen vor. Den Wettbewerb, für den sich insgesamt über 500 Unternehmen und Organisationen mit mehr als 3.000 Ideen beworben hatten, schloss ENDEGS in den Top 20 ab.

Unter dem Motto Race2Decarbonise hat der staatliche Ölkonzern PETRONAS Malaysia ein Programm zur Dekarbonisierung und Emissionsminderung gestartet. Kurzfristiges Ziel des Unternehmens ist es, bis 2024 seine Treibhausgasemissionen für Scope 1- und Scope 2-Emissionen signifikant auf 49,5 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Langfristig peilt PETRONAS für 2025 eine Reduzierung der Methanemissionen um 50 % an. Zudem sollen bis 2050 keine Kohlendioxidemissionen mehr verursacht werden. Um diese Ziele zu erreichen, sollen die Emissionen der eigenen Prozesse gesenkt, Kunden mit sauberen Energielösungen bei der Emissionsreduzierung unterstützt und verbliebene Emissionen kompensiert werden.

Dafür möchte PETRONAS Malaysia enger mit Unternehmen zusammenarbeiten, die Lösungen zur Emissionsminderung anbieten. Daher wurde der Wettbewerb Race2Decarbonise ins Leben gerufen. In vier Kategorien haben sich insgesamt über 500 Unternehmen beworben. Aus allen Teilnehmern wurden in einem strengen Bewertungsverfahren 32 Unternehmen ausgewählt, ihre Technologien in Kuala Lumpur vorzustellen. Vor Ort wurde ENDEGS von Gründer und Geschäftsführer Kai Sievers sowie David Wendel, Geschäftsführer der ENDEGS Operations GmbH, vertreten. In der Kategorie Vermeidung von Flaring und Venting stellte ENDEGS seine innovativen Lösungen zur Minderung industrieller Emissionen vor.

„Wir sind stolz, dass wir als einer von ursprünglich 500 Bewerbern an der Endrunde in Malaysia teilnehmen durften. Das zeigt die Zukunftsfähigkeit unserer Technologien und Dienstleistungen“, sagt Kai Sievers, Gründer und Geschäftsführer der ENDEGS GmbH. „Unser Dank gilt unserem lokalen Partner in Malaysia für die tolle Begleitung und Unterstützung vor Ort.“

„Neben der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb haben wir auch ein generelles positives Feedback von operativen Führungskräften in Malaysia erhalten“, sagt David Wendel, Geschäftsführer der ENDEGS Operations GmbH. „Wir sehen daher eine Chance, nach der Expansion auf die Arabische Halbinsel unsere Dienstleistungen auch in Malaysia anzubieten.“

Emissionen mindern und zum Gesundheits- und Umweltschutz beitragen

Die Lösungen von ENDEGS können einen wichtigen Beitrag dabei leisten, den weltweiten Ausstoß von industriellen Emissionen zu senken. Noch zu oft werden gefährliche Gase und Stoffe unbehandelt in die Atmosphäre abgelassen und schaden Mensch und Umwelt zugleich. ENDEGS hat 2008 zum weltweit ersten Mal eine mobile Behandlung von Emissionen ermöglicht und verfügt mit mehr als 1.400 erfolgreich abgeschlossenen Projekten über große Erfahrung.

Die mobilen Verbrennungsanlagen können alle Arten von Gasen, Gasgemischen und Dämpfen der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC zerstören – ohne offene Flamme und mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 %. So ermöglicht ENDEGS die mobile und umweltfreundliche Entgasung von Tanks, Pipelines, Leitungen, Behältern, Schiffen und allen weiteren Komponenten, die Anwendung in Industrieanlagen finden.

Das Portfolio von ENDEGS umfasst zudem weitere umweltfreundliche und effektive Technologien. Mit der Flotte aus mobilem Verdampfer mit Stickstofftank lassen sich Anlagen und Anlagenteile mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen spülen und inertisieren. So können auch Behältnisse entgast werden, die komplexe, flüssige und leicht brennbare Stoffe wie LNG/CNG, Ammoniak, Hydrogen oder Propan enthalten. Der ferngesteuerte ATEX Zone 0 Robot als Rental Service sorgt zudem für mehr Sicherheit bei der Tankreinigung. ENDEGS wurde mit dem TOP 100-Siegel 2023 ausgezeichnet und gehört damit bereits zum dritten Mal in Folge zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland.

ENDEGS ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung. Das Unternehmen entwickelte die weltweit erste auf einem Anhänger montierte, autonom betriebene Verbrennungsanlage. Diese verbrennt flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gefährliche Luftschadstoffe (HAP) mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 %. Die Stickstoff-Services mit mobilen Verdampfern und Stickstofftanks ermöglichen den Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen wie LNG. Zudem bietet ENDEGS als Rental Service einen ferngesteuerten Roboter für die Tankreinigung an.

