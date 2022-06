Potenziale für den Channel: DATA-NG ist neuer Varonis Certified Delivery Partner

Channel und Endkunden profitieren von umfangreichen Leistungen und deutschsprachigem Support und Schulungen

Der IT-Infrastrukturexperte DATA-NG ist neuer Varonis Certified Delivery Partner (VCDP). Als exklusiver Installationspartner bietet DATA-NG Endkunden und dem Channel sämtliche Post-Sales-Services, um das Beste aus den eingesetzten Lösungen zu holen. VCDPs decken auf diese Weise einen vollständigen Hersteller-Support ab und schließen so potenzielle Lücken auf der Channel-Seite. Dadurch sind Partner in der Lage, auch Projekte zu stemmen, die sie allein nicht umsetzen könnten, und ihren Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten, etwa im Bereich Migration, Datenschutz oder Berechtigungskonzepte.

„Die weltweite Anzahl zertifizierter Delivery-Partner ist sehr begrenzt, da wir an diese sehr hohe Anforderungen in Bezug auf Engagement, Commitment, Produkt- und Branchenkenntnisse stellen“, erklärt Thomas Plein, Channel Manager von Varonis. Diese strategischen Partner werden von Varonis gezielt ausgewählt und müssen eine komplette Zertifizierung durchlaufen, die eine mehrmonatige, sehr anspruchsvolle Schulung inklusive Lab-Training umfasst. Nur so sind sie als echte Spezialisten in der Lage, wie interne Sales Engineers oder Post-Sales-Mitarbeitende Dienstleistungen wie die Unterstützung bei der Installation sowie nötige Konfigurationen oder Integrationen komplett und kompetent durchzuführen. „DATA-NG verfügt über ein enormes Know-how und ein ideales Portfolio in den Bereichen Infrastruktur, Migration und Datenmanagement. DATA-NG bietet Services, die weit über die Installation und Implementierung hinausgehen, aber in größeren Projekten unsere Lösungen sinnvoll ergänzen, etwa bei Fragen des Datenschutzes und der Compliance. Damit schafft DATA-NG einen echten Mehrwert sowohl für Kunden als auch für Channel-Partner, die sich auf DATA-NGs Expertise verlassen können.“

„Varonis setzt mit seinem datenzentrierten Ansatz viele Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf Compliance und Datensicherheit um und deckt so viele Bereiche ab, die immer stärker an Bedeutung gewinnen“, sagt Holger Niermann, Geschäftsführer der DATA-NG. „Durch unsere Expertise im Bereich der Migration, Schnittstellen (wie etwa Anpassungen von NetApp) sowie dem Datenschutz können wir nicht nur den Endkunden, sondern auch dem Channel einen echten Mehrwert bieten. Wir sehen uns dabei als Unterstützung und Ergänzung des Channels: Wir arbeiten mit den Varonis-Partnern schon in der Projektphase auf Augenhöhe zusammen, identifizieren Potenziale und setzen Projekte gemeinsam um. Dabei bleiben die Partner selbstverständlich bis in den Post-Sales-Bereich in den Projekten.“

Vorteile für den Channel:

Niedrige Hürden auch bei größeren Projekten

Realisierung umfassender und ganzheitlicher Projekte

Deutschsprachige Installation, Schulungen und Support

Mehrwert durch zusätzliche Angebote und Services wie Gutachten, Konzepte und deren Umsetzung

Varonis verfolgt seit seiner Gründung 2005 einen anderen Ansatz als die meisten IT-Sicherheits-Anbieter, indem es die sowohl lokal als auch in der Cloud gespeicherten Unternehmensdaten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie stellt: sensible Dateien und E-Mails, vertrauliche Kunden-, Patienten- und Mitarbeiterdaten, Finanzdaten, Strategie- und Produktpläne sowie sonstiges geistiges Eigentum.

Die Varonis Datensicherheits-Plattform (DSP) erkennt Insider-Bedrohungen und Cyberangriffe durch die Analyse von Daten, Kontoaktivitäten, Telemetrie und Nutzerverhalten, verhindert oder begrenzt Datensicherheitsverstöße, indem sie sensible, regulierte und veraltete Daten sperrt und bewahrt einen sicheren Zustand der Systeme durch effiziente Automatisierung.

Mit dem Schwerpunkt auf Datensicherheit adressiert Varonis eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Bedrohungserkennung und -abwehr sowie Compliance. Das börsennotierte Unternehmen verfügt weltweit über Niederlassungen und Partner. Unter den weltweiten Kunden von Varonis sind führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion, Energie, Medien und Bildung.

Firmenkontakt

Varonis Systems

Rachel Hunt

Broadway, 29th Floor 1250

10001 New York, NY

+1-877-292-8767

rhunt@varonis.com

https://www.varonis.com/de/

Pressekontakt

Weissenbach Public Relations GmbH

Bastian Schink

Nymphenburger Str. 86

80636 München

089/55067775

varonis@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.