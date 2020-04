Positive Bilanz in 2019

Consist ist mit Portfolio zukunftsweisend aufgestellt

Das IT-Unternehmen Consist Software Solutions hat im Geschäftsjahr 2019 seinen Umsatz gesteigert, Neueinstellungen vorgenommen und seinen neuen Firmensitz gebührend gefeiert. Nachgefragt waren in 2019 verstärkt die Themen IT-Security, Cloud und Agilität.

Kiel – Consist hat in 2019 einen konsolidierten Umsatz von 29,5 Mio. Euro (Vorjahr 29 Mio. Euro) inkl. des Tochterunternehmens Consist ITU Environmental Software GmbH erwirtschaftet. Somit konnte im Geschäftsjahr 2019 eine leichte Umsatzsteigerung erzielt werden. Dieses Plus ist vor allem auf die Umsätze im Software Engineering und Consulting zurückzuführen.

“Unsere strategische Ausrichtung der vergangenen Jahre hat sich weiter bewährt und ist zukunftsweisend, denn unsere Geschäftsfelder entsprechen dem, was der Markt besonders nachfragt: digitale Transformation, IT-Security und Managed Services”, erklärt Consist-Geschäftsführer Jörg Hansen. Kennzeichnend für 2019 war eine weitere Konsolidierung und Vertiefung des IT-Security-Angebots bei Consist. “Ganz klar hat sich im vergangenen Jahr außerdem gezeigt, dass das Thema Cloud auch im Mittelstand voll angekommen ist. Wir registrieren vermehrt Interesse an Projekten rund um die Cloud seitens unserer Kunden”, stellt Jörg Hansen heraus. Auf dem Vormarsch sei ferner Agilität, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch im Beratungsgeschäft. Hierbei zählen agile Methoden zu den Spezialitäten von Consist.

“Auch die Applikationswartung ist unverändert gefragt”, erklärt Consist-Geschäftsführer Martin Lochte-Holtgreven. Das Unternehmen ist seit Jahren ein etablierter Anbieter von Managed Services. Wer seine Anwendungen und Systeme von Consist betreuen lässt, gewinnt Freiräume, um sich auf neue Themen, z. B. im Rahmen der digitalen Transformation, konzentrieren zu können. “Ein Managed-Services-Highlight aus 2019 ist das Angebot von Managed SAP, das wir in 2019 geschärft haben”, so Martin Lochte-Holtgreven. Dieses beinhaltet SAP Application Management und SAP Basisbetreuung.

Weiteres personelles Wachstum im neuen Firmengebäude

Consist hat in 2019 zahlreiche Neueinstellungen vorgenommen und beschäftigte zum 31.12.2019 220 Mitarbeitende. Ziel ist, das Team weiter zu vergrößern. Für 2020 ist die Einstellung von mehr als 20 neuen Kolleginnen und Kollegen geplant.

Vor dem Hintergrund des weiteren Personalaufbaus hatte Consist zum 1.1.2019 seinen neuen Firmensitz in Kiel Friedrichsort bezogen, der mit einer Nettoraumfläche von 7.000 qm auf 6 Etagen genügend Kapazität für das geplante weitere Wachstum bietet. Das große, direkt am Meer liegende Unternehmensgebäude war am 23.8.2019 offiziell feierlich eingeweiht worden mit hunderten von Gästen und Festrednern aus Politik und Wirtschaft.

Umgang mit der aktuellen Corona-Krise

Der Geschäftsbetrieb von Consist ist durch die Corona-Krise nicht gefährdet. Die Arbeit wird entsprechend eines Notfallplans insbesondere von Homeoffices aus fortgesetzt. Mit Videokonferenzen werden weiterhin sowohl interne als auch externe Meetings durchgeführt. Durch erprobte technologische Möglichkeiten sind sämtliche Dienstleistungen in Beratung, Service und Vertrieb durch das Consist-Team remote leistbar.

Ausblick

Consist rechnet damit, dass sich der IT-Markt in 2020 weiterhin positiv entwickeln wird und erwartet vor allem im Umfeld der IT-Security-Dienstleistungen weiteres Wachstum.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

