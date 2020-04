SeniorenLebenshilfe bietet Betreuung in Veckenstedt an

für Senioren Zuhause an

Veckenstedt, 02.04.2020. Immer häufiger leben Senioren in unserer Gesellschaft allein

und müssen die täglichen Herausforderungen ohne fremde Hilfe meistern. Die Gründe

dafür sind vielfältig: Verwandte und Bekannte wohnen zu weit entfernt, sind stark in

ihren beruflichen oder familiären Alltag eingebunden oder haben aus anderen Gründen

keine Möglichkeit, regelmäßig bei ihren Lieben vorbeizuschauen. Diese Lücke schließt

die SeniorenLebenshilfe. Die Lebenshelfer des familiengeführten Unternehmens stehen

für Besorgungen zur Verfügung, assistieren im Haushalt oder unterstützen bei

Arztbesuchen. Die Lebenshelferin Regina Krause bietet ihre Dienste ab sofort in

Veckenstedt an. Weiterführende Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Frau

Krause sind unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer Nordharz

verfügbar.

Senioren sollen länger selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben

Den Haushalt in Schuss zu halten, die Haustiere zu versorgen oder Amtswege zu

erledigen kostet viel Kraft. Mit fortschreitendem Alter sind alleinstehende Senioren diese

Aufgaben häufig nicht mehr gewachsen und wünschen sich Unterstützung. Die Vision

der Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun, ist es, diese

deutschlandweit zur Verfügung zu stellen. So können ältere Menschen länger

selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die Lebenshelfer erledigen im

Haushalt anfallende Arbeiten, kümmern sich um die Pflanzen und begleiten die älteren

Menschen zum Arzt oder der Post. Auf Wunsch nehmen sie Telefonanrufe entgegen,

bringen die Senioren zum Einkaufen oder übernehmen Besorgungen.

Menschlichkeit steht bei der SeniorenLebenshilfe im Fokus

Ein zentrales Anliegen von Carola Braun und ihrem Team ist die Menschlichkeit im

Umgang miteinander. Die geschulten und kompetenten Lebenshelfer der

Seniorenlebenshilfe haben demnach immer ein offenes Ohr für die Wünsche, Anliegen

oder Sorgen der älteren Menschen und sind für Gespräche offen. Sie begleiten die

Senioren auf Spaziergänge, helfen bei der Planung von Freizeitaktivitäten, lesen auf

Wunsch vor oder lassen sich Geschichten von früher erzählen. So entwickelt sich

zwischen den Lebenshelfern und Senioren eine auf gegenseitiger Wertschätzung

basierende Beziehung, in der auch Zeit für das gemeinsame Lachen bleibt.

Lebenshelfer bringen die Senioren mit dem PKW zum Friedhof, Arzt oder Postamt

Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe verfügen über einen privaten PKW. Mit

diesem chauffieren sie die älteren Menschen bei Bedarf gerne in das örtliche

Shoppingcenter, zum Friedhof oder zum Friseur. Bei einem Erstgespräch erkundigen

sich die ausgebildeten Lebenshelfer nach den Anforderungen und Anliegen des Kunden

und erfüllen diese zuverlässig und mit Engagement. Carola Braun ist stolz darauf, dass

die SeniorenLebenshilfe bundesweit das einzige Dienstleistungsunternehmen im

vorpflegerischen Bereich ist und ihr Angebot seit dem Gründungsjahr 2012 ständig

erweitert. So sucht die Firma mit Sitz in Berlin, die eine eingetragene Marke der Salanje

GmbH ist, weiter nach interessierten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern und bietet zu

diesem Zweck Fortbildungen und Schulungen an.

Regina Krause unterstützt ältere Menschen bei der Bewältigung des Alltags

Wie alle Lebenshelfer arbeitet Regina Krause auf selbstständiger freiberuflicher Basis

und bietet ihre Dienste jetzt in der Gemeinde Nordharz an. Sie kocht, wäscht und putzt

und erledigt andere im Haushalt anfallende Tätigkeiten mit großer Genauigkeit und

Sorgfalt. Ein wertschätzender Umgang mit ihren Kunden ist für Regina Krause

selbstverständlich und das Wohl der älteren Menschen liegt der qualifizierten und

sympathischen Lebenshelferin am Herzen.

