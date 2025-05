P&O Cruises stellt Sommerprogramm 2027 vor – Frühbucherrabatt bis Ende Mai

München – Die britische Reederei P&O Cruises (www.pocruises.de) hat ihr Kreuzfahrtprogramm für den Sommer 2027 vorgestellt. Dabei richtet das Unternehmen den Fokus insbesondere auf norwegische Fjorde sowie den Mittelmeerraum, wo die Passagiere in einer Reihe von Häfen (u.a. Casablanca, Teneriffa und Lissabon) verlängerte Aufenthalte erwarten.

Zu klassischen Zielen wie Civitavecchia (Rom), La Spezia (Florenz u. Pisa), Málaga und Barcelona sticht die Arvia in See. Die 14-tägigen Fahrten starten jeden zweiten Sonntag ab Southampton. Darüber hinaus bietet das bis zu 5.200 Gästen Platz bietende Schiff einwöchige „Southern Cruise Breaks“ nach Nord-Spanien und Frankreich.

Die Britannia hält ein besonderes Highlight bereit: Auf einer zweiwöchigen Rundreise im Mittelmeer bietet sich den 3.647 Passagieren die seltene Gelegenheit, eine totale Sonnenfinsternis von Deck aus zu verfolgen. Des Weiteren steuert sie auf unterschiedlich langen Fahrten Ziele in Griechenland, der Türkei sowie in Nordeuropa an.

Mit den beiden Adults-Only-Schiffen Arcadia und Aurora werden im Sommer 2027 Entdeckungsfahrten nach Ägypten, Island, Kanada, Marokko und den Kapverden angeboten. Die Arcadia wird zudem jeweils ab/bis Southampton sowohl im westlichen und östlichen Mittelmeer unterwegs sein, die Kanaren besuchen sowie Kurs auf nordische Ziele wie Norwegen oder Island nehmen. Reisende, die Interesse am Kennenlernen der britischen Inselwelt haben, sind ebenfalls an Bord der Arcadia bestens aufgehoben.

Auch die übrigen vier P&O-Schiffe (Aurora, Azura, Iona und Ventura) kreuzen im übernächsten Sommer hauptsächlich in europäischen Gewässern. Für Fahrten an Bord aller Flottenmitglieder mit Start im Zeitraum März bis Oktober 2027 gilt bei Buchung bis zum 30. Mai 2025 ein zehnprozentiger Frühbucherrabatt auf die tagesaktuelle Rate.

Weitere Informationen in den Reisebüros oder auf www.pocruises.de.

Über P&O Cruises

P&O Cruises steht seit über 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über sieben Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 5.200 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair.

Im Dezember 2022 stieß mit der Arvia ein weiterer Neubau zur Flotte, der wie das Schwesterschiff Iona (Inbetriebnahme 2020) mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Während auf fünf Schiffen der Flotte auch Familien willkommen sind, richten sich die Kreuzfahrtangebote an Bord der Arcadia und der Aurora exklusiv an erwachsene Gäste.