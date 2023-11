Planview Lösungen jetzt im AWS Marketplace verfügbar

Im AWS Marketplace finden Sie die führenden Lösungen von Planview, die Organisationen helfen, ihre strategiekonforme Umsetzung zu beschleunigen

KARLSRUHE – 30. November 2023 – Planview, ein weltweit agierender Marktführer in den Bereichen Portfolio- und Value Stream Management, gab jetzt bekannt, dass ab sofort fünf Lösungen im AWS Marketplace verfügbar sind. Der AWS Marketplace bietet einen digitalen Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten unabhängiger Softwareanbieter, sodass Software, die unter Amazon Web Services (AWS) ausgeführt werden, mühelos gesucht, getestet, gekauft und bereitgestellt werden können. Die derzeit verfügbaren Lösungen sind Planview AgilePlace, Planview Hub, Planview Portfolios, Planview ProjectPlace und Planview Viz.

„Unabhängig von der Branche, sind die Unternehmen einem immer schneller werdenden Wandel ausgesetzt – von einer sich verändernden Marktdynamik bis hin zu wirtschaftlicher Unsicherheit, sich ändernden Wünschen seitens der Kundschaft und vielem mehr“, sagt Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. „Wer unter diesen Bedingungen erfolgreich sein will, muss sich Technologien zunutze machen die der Organisation helfen, einen klaren Überblick über strategische Initiativen zu gewinnen, Prioritäten anzupassen, auf Veränderungen zu reagieren und schneller Ergebnisse zu erzielen. Durch unsere Entscheidung, unsere Lösungen im AWS Marketplace zur Verfügung zu stellen, können jetzt auch die Kundinnen und Kunden von AWS das Potenzial von Planview nutzen, um diese Herausforderungen mit noch größerer Agilität und Effizienz zu bewältigen.“

Planview ermöglicht es der Geschäfts-, Transformations- und Technologieleitung transformative Initiativen zu planen, zu finanzieren und umzusetzen sowie gleichzeitig die Betriebskosten zu senken, die Kapazitätsauslastung zu maximieren und die Time-to-Value zu verkürzen. Dank des Zugriffs auf die Lösungsplattform von Planview im AWS Marketplace können AWS-Kundinnen und -Kunden die Ausrichtung und die Ziele der Unternehmensleitung mit den Innovationen und der Umsetzung durch die Teams verknüpfen. So wird die Time-to-Value verkürzt und das Risiko strategischer Investitionen verringert. Durch die Aufnahme der Produkte in den AWS Marketplace wird zudem der Beschaffungsprozess wesentlich schneller und einfacher für Unternehmen. Für Kundinnen und Kunden, die am AWS Enterprise Discount Program (EDP) teilnehmen, endet mit dem Kauf von Software im AWS Marketplace die Ausgabenverpflichtung gegenüber AWS.

Zu den spezifischen Produkten, die ab sofort im AWS Marketplace verfügbar sind, gehören:

– Planview AgilePlace: Mit AgilePlace können Organisationen und Teams die Arbeit mithilfe von Kanban-Boards und Lean-Kennzahlen visualisieren, um einen kontinuierlichen Arbeitsfluss sicherzustellen und die Umsetzungsgeschwindigkeit zu beschleunigen.

– Planview Hub: Hub bietet skalierbare, hochentwickelte Integrationen in nahezu Echtzeit, um IT-Führungskräften und ihren Teams dabei zu helfen, Ineffizienzen zu beseitigen.

– Planview Portfolios: Portfolios verknüpft Geschäfts- mit Technologieplanung, um die Finanzierung und Ressourcenkapazität zu optimieren, End-to-End-Transparenz zu bieten, Ist- und Sollwerte zu verfolgen und die Strategieumsetzung zu beschleunigen.

– Planview ProjectPlace: ProjectPlace ermöglicht Teams und dem Projektmanagement die Zusammenarbeit, indem Planung und Umsetzung an einem Ort zusammengeführt werden, um Projekte erfolgreich abzuschließen.

– Planview Viz: Viz hilft dabei, Ineffizienzen, Abhängigkeiten und falsche Prioritäten in der gesamten Wertschöpfungskette zu identifizieren und diese in großem Umfang zu lösen.

Planview ist führend in den Bereichen Portfoliomanagement und Value Stream Management und zählt weltweit 4.500 Unternehmen zu seinem Kundenstamm, darunter 59 der Fortune-100-Unternehmen. Das Unternehmen nimmt laut führenden unabhängigen Analyseunternehmen eine Vorreiterrolle ein, sodass es nicht zuletzt als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Strategic Portfolio Management 2023 , im Gartner® Magic Quadrant™ für Adaptive Project Management and Reporting2023 , im The Forrester Wave™, Value Stream Management, Q4 2022 und im The Forrester Wave™, Strategic Portfolio Management Tools, Q1 2022 eingestuft wurde.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten, von der Idee bis zum Ergebnis. Planview hilft Organisationen dabei, die wirklich wichtigen Ziele zu erreichen. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg vom Bedarf zur Beschleunigung, vom Enthusiasmus zum Erfolg und machen aus kompliziert optimiert. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von über 4.500 Kunden weltweit, darunter 59 der Fortune-100-Unternehmen. Planview ermöglicht es Unternehmen, ihre Time-to-Market zu verkürzen, die Vorhersagbarkeit zu verbessern, die Effizienz zu steigern, um Kapazitäten voll auszuschöpfen sowie um sicherzustellen, dass ihre wichtigsten strategischen Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erbringen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio unter planview.com/de, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

