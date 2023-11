Arvato geht Kooperation mit Boston Dynamics ein

Stretch®-Roboter: ein weiterer Schritt in der Automatisierungsstrategie von Arvato

Gütersloh – Um den gezielten Einsatz von Robotern in den globalen Logistikzentren weiter voranzutreiben, kooperiert Arvato in Zukunft mit Boston Dynamics, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von hochmobilen Robotern. Im Rahmen der Partnerschaft wurde die Anschaffung von zehn Stretch®-Robotern vereinbart. Die ersten beiden Roboter werden am Arvato-Standort in Louisville, Kentucky, eingesetzt, wo der Supply-Chain- und E Commerce-Dienstleister für mehrere Kunden einen Logistikcampus mit einer Gesamtfläche von 225.000 Quadratmetern in mehreren Vertriebszentren betreibt. „Wir freuen uns sehr, Stretch® an unserem Standort in Louisville einsetzen zu können und unsere dortige Logistik so auf ein neues Niveau zu heben“, sagt Andrea Mahon, Vice President Tech bei Arvato. In der Folge ist geplant, Stretch® auch in Europa einzuführen, beginnend mit den niederländischen Standorten von Arvato.

„Dieses Innovationsprojekt bietet mittelfristig großes Potenzial“, sagt Bernhard Lembeck, Leiter der Abteilung Future Warehouse bei Arvato. „Wir sehen Stretch® nicht als alleinstehendes System, sondern als weiteren Baustein unserer Warehouse Automation Toolbox, die neben der robotergestützten Eingangspalettierung und dem Palettentransport durch Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Autonome Mobile Roboter (AMR) die Prozesskette hin zu einem vollautomatischen Wareneingangsprozess vervollständigt.“ In den vergangenen Jahren hat Arvato die Automatisierung seiner weltweiten Standorte deutlich vorangetrieben, insbesondere im Bereich der Kommissionierung mit Shuttles und AutoStore-Systemen.

Stretch® ist ein mobiler autonomer Roboter, der für mehr Effizienz und Sicherheit bei der Handhabung von Paketen sorgt. Er kann Kartons unterschiedlicher Größe mit einem Gewicht von bis zu 23 Kilogramm handhaben und bis zu 16 Stunden lang ununterbrochen arbeiten. Der Roboter entlädt bodenbeladene Lastwagen und Container und erspart den Mitarbeitern im Lagerbetrieb diese körperlich anstrengende Arbeit. „Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden hat für uns eine hohe Priorität. Indem wir ergonomisch bedenkliche Arbeitsplätze in unseren Lagern minimieren, entlasten wir unsere Mitarbeitenden, die im Gegenzug wertschöpfendere Tätigkeiten in anderen Bereichen übernehmen können“, erklärt Alex Rees, Projektleiter bei Arvato. „Die Automatisierung ist gleichzeitig ein wichtiger Schritt, um das generelle Problem der Personalverfügbarkeit anzugehen.“

Stretch® ist mit einem leichten Roboterarm ausgestattet, der auf einer mobilen Plattform montiert ist. Seine volle Mobilität, unabhängig von Strom- oder Luftleitungen, ermöglicht es dem Roboter, an verschiedenen Arbeitsplätzen im Lager oder im gesamten Logistiknetzwerk eingesetzt zu werden. Mit einem fortschrittlichen Bildverarbeitungssystem und einem leistungsstarken Vakuumgreifer mit pneumatischer Steuerung und Sensorik erkennt und greift Stretch® eine breite Auswahl von Kartontypen und -größen. Der Roboter trifft seine Entscheidungen in Echtzeit, so dass keine Vorprogrammierung von Kartoninformationen erforderlich ist. „Stretch® ist derzeit die einzige Lösung auf dem Markt, die das Entladen auf diese Weise durchführen kann“, sagt Bernhard Lembeck. „Mit ihrem Einsatz sind wir auf einem sehr innovativen Weg.“

„Wir sind stolz darauf, mit Arvato zusammenzuarbeiten und eine Flotte von Robotern für ihre Logistikzentren zu liefern“, sagt Marc Theermann, Chief Strategy Officer bei Boston Dynamics. „Wir sind davon überzeugt, dass Stretch® dazu beitragen wird, die Lagerhaltung und die Abläufe bei Arvato weiter zu automatisieren und die Sicherheit und die Arbeitsumgebung der Mitarbeitenden des Unternehmens weltweit zu optimieren.“

Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

