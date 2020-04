Per “Click & Collect” kontaktlos an (Frisch)Waren

NetModule und emmasbox: Vernetzte Abholstationen zur flexiblen Warenabholung

Bern/München – April 2020 – Ein ausgeklügeltes System nach dem “Click&Collect”-Prinzip für unterschiedlichste Güter wie auch Frischwaren präsentiert emmasbox mit dem Systempartner NetModule. Die Nutzung der Boxen ist denkbar einfach, beispielsweise in einem Supermarkt mit Onlineservice: Lieferservice-Kunden legen bei der Online-Bestellung wie gewohnt die Artikel in den virtuellen Einkaufswagen und wählen statt der Heimlieferung einfach die Adresse einer Abholstation aus. Nach dem gleichen Prinzip und ebenso einfach funktionieren Schließfächer an Bahnhöfen, wie sie die Deutsche Bahn bereits betreibt: Auch hier erfolgt die Buchung per Online und somit kontaktlos.

Dahinter steckt ein Gesamtpaket aus Hardware, Software und Support: Vom Münchner Anbieter emmasbox kommt die Anlage als Abholstation, Schließfachanlage, Übergabe- oder Aufbewahrungsstation. Dazu muss sie stabil, sicher und hochskalierbar sein, die positive Kundenerfahrung maximieren und die unkomplizierte Bedienung der Stationen ermöglichen.

Als Systempartner kommt NetModule, Kommunikationsspezialist mit breiter Expertise bei Vernetzung und Roll-Out von Automaten, ins Spiel. Die IoT-Router der NB1601-Serie ermöglichen den reibungslosen, sicheren Datenaustausch. Dazu sind die robusten Geräte mit LTE und WLAN, Bluetooth und COM/IO-Schnittstelle ausgestattet. WLAN ermöglicht die Konnektivität via 2,4GHz und 5GHz zu den markteigenen Netzen und stellt sicher, dass die Station immer online ist. Via COM/IO-Schnittstelle können die Schliess-Relais über die auf dem Router installierte emmasbox-Software gesteuert werden, um die kundenindividuelle Öffnung der einzelnen Boxen zu aktivieren. Indem die LTE-Verbindung einen zusätzlichen Netzzugang ermöglicht, dient sie als Backup-Link zur Kommunikation mit der markteigenen Verkaufs-Software und dem zentralen Host von emmasbox zur Steuerung der Boxen. Eine Störung wird automatisch gemeldet und in der Mehrzahl der Fälle lassen sich diese per remote Zugriff beheben.

Als weitere wichtige Voraussetzung müssen die eingesetzten Router die Einbindung in proprietäre VPN-Netzwerke und die sichere Kommunikation via VPN-Tunnel realisieren. So können beispielsweise Markt-Anwendungen (z.B. Konnektivität zum Kassensystem), emmasbox-Anwendung zur Steuerung der Abholstation sowie die Router-Steuerung logisch voneinander getrennt ablaufen. Dazu kommen hohe Anforderungen an die Stabilität und Verfügbarkeit, so müssen die IoT-Router 7/24/365 vollverfügbar sein. Auch Hitze und Kälte können dem Router dank robustem Metallgehäuse (-40°C bis +70°C) nichts anhaben.

emmasbox entwickelt seit 2013 Click & Collect Lösungen, Abholstationen und Schließfachanlagen als passende Antwort auf immer flexiblere und spontanere Tagesabläufe. Als Gesamtlösungsanbieter beliefert das Unternehmen internationale Händler wie die EDEKA oder MIGROS Gruppe genauso wie Nahverkehrsunternehmen wie die Deutsche Bahn mit der notwendigen Hardware, stellt ein umfangreiches Softwarepaket zur Verfügung und kümmert sich um Wartung und Betrieb der Stationen. Die Produkte von emmasbox sind klassische Internet-of-Things Lösungen (“IoT”), die dezentrale Daten mittels Konnektivität an zentralen Stellen zusammenführen, um diese auszuwerten und für den operativen Betrieb nutzen zu können.

emmasbox

Über NetModule AG ( www.netmodule.com ):

Die NetModule AG ist ein führender Hersteller von innovativen und zuverlässigen Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Sie finden Anwendung in robusten Konnektivitätslösungen im Bereich Transportation, dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation unabdingbar ist – Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN, Telematik, Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassung in Winterthur sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt, Hong Kong und Sydney.

Firmenkontakt

NetModule AG

Jürgen Kern

Maulbeerstrasse 10

3011 Bern

+41 (0)31/ 985 25 10

juergen.kern@netmodule.com

http://www.netmodule.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Straße 29

3172 Erding

+49 8122 55917-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

