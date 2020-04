Asset | Laundry | AVI Tags

Valide Teile- und Objektverfolgung

RFID Tags gibt es in allen möglichen Variationen und RFID Frequenzbereichen. iDTRONIC als bewährter Anbieter für robuste und leistungsstarke Identifikationslösungen bietet eine große Bandbreite an RFID Tags, RFID Labels und RFID Transpondern an. Wir bieten für nahezu jedes Anwendungsbedürfnis, die passende RFID Tags Lösung an. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über spezielle RFID Tags für die Teileverfolgung, die Fahrzeugidentifikation und das Wäschemanagement.

Teileverfolgungen in chemischen Hochtemperatur-Umgebungen

Die Identifikation von kleinen Teilen oder Werkzeugen im Automatisierungsumfeld sind essentiell für einen erfolgreichen Produktionsablauf. Insbesondere für chemische Reinigungs- und Sterilisierungsprozesse im medizinischen Bereich eignen sich die Asset Tags bestens. Die kleinen Abmessungen und das kompakte Design in runder oder eckiger Form, ist speziell auf den Formfaktor von Werkzeugen, medizinischem Besteck und sonstigen Kleinteilen entwickelt worden.

Die Xerafy XS Serie ist weltweit die kleinste RFID Asset Tags Serie, die in metallischen Werkzeugen anbring- oder einbettbar ist. Sterilisierungsprozesse mit gasdicht verschließbaren Druckbehältern hält sie dank der ATEX und IP68 Zertifizierung über mehrere Zyklen stand. Die integrierte globale RFID UHF Frequenz unterstützt den Standard EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C. Lesereichweiten bis zu 2 Metern halten die Asset Tags zuverlässig stand. Dank der unterschiedlichen Abmessungen sind Sie in nahezu jedes Werkzeug integrierbar.

Parkraummanagement mit RFID Windshield Tags

Gesperrte Zufahrten zu Parkmöglichkeiten erfordern einen besonderen Schutz vor unbefugten Zufahrten. Durch den Einsatz von Absperrschranken ist eine physische Absicherung optimal gesichert. Die valide Kontrolle welches Fahrzeug für einen bestimmten Parkbereich zulässig ist, ist mit RFID Technik abwickelbar. Durch die Installation eines speziellen RFID AVI Lesegeräts an der Schranke, ist eine valide Identifikation möglich.

Personalisierte RFID Windshield Label für die Windschutzscheibe helfen dabei, das richtige Fahrzeug zu dem richtigen Parkplatz zuzuordnen. Unser Windshield Label wurde speziell für diese Art der Anwendung entwickelt. Die integrierte UHF Frequenz mit einer Lesereichweite von bis zu 7 Metern liest das RFID Label zuverlässig aus. Wechselnde Witterungsumgebungen hält es dank der IP67 Schutzklasse problemlos stand.

Wäschemanagement in Textilreinigungen

Firmen, Krankenhäuser oder Hotels nehmen oft Textilreinigungs-Services für Arbeitsbekleidung, Bettwäsche oder OP-Kleidung in Anspruch. Eine effiziente und exakte Nachverfolgung von Wäschestücken ist von höchster Relevanz innerhalb der Zuordnung von Textilien. Durch die Anbringung des Labels an das Leinenprodukt sind kundenspezifische Teile mit derselben UID codierbar. Die Identifikation des Labels ist mittels eines Handhelds möglich. Der Einsatz von Labels innerhalb von Reinigungsprozessen spart Zeit in der Abwicklung. Das UHF Polyester Laundry Tag verfügt über eine sehr gute mechanische Strapazierfähigkeit. Es lässt sich einfach & diskret an Textilien annähen oder in den Einsteckfächern der Kleidung verstauen. Gegenüber chemischen Substanzen (z.B. Waschmittel) bleibt das Label durch seine Baumwoll-/Polyesterstruktur intakt.

Weitere Informationen zu unseren RFID Tags finden Sie hier:

https://idtronic-rfid.com/rfid-tags/

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware für den Auto-ID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen LF125kHz, HF13.56MHz sowie UHF865 -928 MHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren.

iDTRONIC Professional RFID bietet:

Industrietaugliche RFID Systeme bestehend aus Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Portalen

RFID Antennen für stationäre und Embedded Lesegeräte

Handheld Computer und Datenlogger mit integrierter RFID-Technologie

Embedded RFID Module und Leser

RFID Leser und Schreiber

Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID-Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

Hohe-Leistungsfähigkeit

Zuverlässige Qualität

Schnelle Produkteinführungszeit

Exzellenter Wert

Innovatives Design

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

Firmenkontakt

iDTRONIC GmbH

Patrick Kochendörfer

Donnersbergweg 1

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-21

pk@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Pressekontakt

iDTRONIC GmbH

Maria Mahler

Donnersbergweg 1

67059 Ludwigshafen

+49 621 6690094-11

maria.mahler@idtronic.de

https://www.idtronic-rfid.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.