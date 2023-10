Die Stirnlampe MH11 bringt sicheres Licht unter Tage

Bei Arbeiten und Touren im Bergwerk sorgt die LED-Stirnlampe für passende Beleuchtung in jeder Situation

Solingen, im Oktober 2023 – Ledlenser hat die hochwertige Stirnlampe MH11 für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten entwickelt, bei denen freie Hände gebraucht werden. Diese Situation ist Prof. Dr. Jürgen Koepke bestens vertraut: Der emeritierte Professor für Geowissenschaften engagiert sich ehrenamtlich im Besucherbergwerk „Hüttenstollen“ im Osterwald im niedersächsischen Salzhemmendorf. Hier führt er Touren durch und beteiligt sich an Instandsetzungsarbeiten. Immer dabei ist der multifunktionale Lichtspender von Ledlenser.

„Eine zuverlässige Stirnlampe, die am obligatorischen Schutzhelm angebracht wird, ist ein unverzichtbares Zubehör – ob bei Arbeiten unter Tage oder zur Demonstration von Prozessen bei Führungen“, erklärt Prof. Dr. Jürgen Koepke. „Die MH11 von Ledlenser hat sich bestens bewährt, denn sie ist besonders hell, robust und ausdauernd. Zudem bietet sie viele intelligente Funktionen. Dadurch kann ich meine Touren noch lebendiger gestalten.“

Wenn der Experte für Mineralogie Besucher durch den Stollen im Weserbergland führt, will er sie tief in die Geschichte des Steinkohlenbergbaus und die Arbeitsbedingungen der Bergleute im 19. Jahrhundert eintauchen lassen. Zugleich möchte er ihnen 145 Millionen Jahre Erdgeschichte nahebringen. Um die trockene Materie anschaulich zu vermitteln, setzt Koepke auf die cleveren Funktionen der MH11. So ermöglicht das patentierte Advanced Focus System einen nahtlosen Wechsel zwischen scharf gebündeltem Fernlicht und homogenem Nahlicht. Mit der Stirnlampe kann der Experte einerseits Wege großflächig ausleuchten und andererseits kleine Details unmittelbar in ein extrem helles Licht rücken – der 10-Sekunden-Boost-Modus mit 1.000 Lumen macht es möglich.

Auch die verschiedenen Lichtfarben beleben seine Touren: Neben Weißlicht bietet die MH11 augenfreundliches Rotlicht sowie Grün- und Blaulicht, das auch bei Spurensuchen und Tierbeobachtungen hilfreich wäre. Bei den Exkursionen unter Tage lassen sich so unterschiedlichste Stimmungen erzeugen. Der Professor nutzt zur Steuerung die Connect App auf seinem Smartphone, um während der Führungen schnell und komfortabel zwischen verschiedenen Betriebsmodi und Farben zu wechseln. Dank Personalisierung kann er dabei innerhalb seines Profils bis zu sechs verschiedene Lichtfeatures definieren und so ein selbst kreiertes Lichtbild erstellen. Auch die automatische Anpassung der Lampe an die jeweiligen Lichtverhältnisse im Optisense-Modus hat sich bei den Führungen bewährt. Sie verhindert, dass Besucher geblendet werden.

Sehr praktisch ist für Prof. Dr. Koepke zudem, dass er die Leuchte jederzeit einfach aus der Helm-Halterung nehmen kann, um sie als Handlampe einzusetzen. Ein weiterer Vorteil gerade auf längeren Touren ist der ausdauernde Akku, der einen ununterbrochenen Betrieb von mehreren Stunden ermöglicht – bis zu 100 Stunden im energiesparenden Low Power Modus. Unangenehme Überraschungen sind dabei ausgeschlossen, da der Status des Akkus zuverlässig angezeigt wird. Über das magnetische Ladekabel lässt er sich zudem schnell und komfortabel mit frischer Energie versorgen. Auch für Notfälle ist gesorgt: So kann die Lampe den S.O.S-Morsecode als Hilferuf senden und zur Selbstverteidigung im Strobe-Modus irritierend blitzen.

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany". Bei einer Registrierung über die Homepage gilt für fast alle Produkte eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

