pds Impuls 2022: das Online-Event für die Digitalisierung in Handwerk und Bau

„Antrieb. Software. Mittelstand.“ – so lautet das Motto für das Online-Event „pds Impuls @ Digital“, zu dem der Rotenburger Spezialist für cloudfähige Handwerkersoftware und Handwerker-Apps pds GmbH am 22. und 23. Juni 2022 einlädt. An den zwei Tagen informiert das Unternehmen Kunden, Netzwerkpartner sowie Interessenten in zahlreichen Live-Streams aus erster Hand über Neuigkeiten der pds Software, Highlights und die Möglichkeiten digitaler Geschäftsabläufe im Handwerk und Bau. Die Teilnahme an dem Online-Event ist kostenfrei. Interessenten können sich ab sofort unter pds.de/impuls für das Online-Event anmelden.

Arbeitswelten und Geschäftsprozesse wachsen im Handwerk auf modernen Cloud-Technologien immer stärker zusammen. Neben der innerbetrieblichen Organisation, wie der Vernetzung von Baustelle und Büro, steht hierbei auch die digitale Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wie Lieferanten und Steuerberatungsunternehmen im Mittelpunkt. Um hier wertvolle, praxisnahe Einblicke in verschiedene Themenbereiche rund um die Digitalisierung im Handwerk zu geben, bietet das Unternehmen mit pds Impuls @ Digital erstmals ein zweitägiges, digitales Event-Format mit vielfältigen Live-Streams an. Die Online-Veranstaltung ermöglicht Handwerksbetrieben, sich ortsunabhängig, einfach und flexibel über für sie spannende Aspekte der Digitalisierung im Handwerk zu informieren.

Teilnehmern der Online-Veranstaltung steht eine umfassende Auswahl an über 12 Live-Streams von jeweils 45 Minuten zur Verfügung, die sie sich individuell nach ihrem eigenen Bedarf zusammenstellen können. So stehen u. a. Themen wie der Einkauf in anspruchsvollen Lieferketten, die Vernetzung mit mobilen Apps, automatisierte Prozesse durch Workflows oder die digitale Zeit- und Urlaubserfassung ebenso im Fokus wie der Beitrag von Cloud-Technologien für die IT- und Betriebssicherheit, Verfügbarkeit oder die Anwendung im Home-Office.

Ob als pds Kunde, um mehr über die brandneuen Highlights der pds Software zu erfahren, als Interessent, um erste Einblicke in das pds Lösungsangebot zu gewinnen oder als Netzwerkpartner, um eine komplette Übersicht über die Vernetzung mit pds zu erhalten – der Themen-Mix hält für jeden Teilnehmer passende Workshops parat.

Das Anmeldungsformular für das Online-Event pds Impuls @ Digital 2022, das Einladungsvideo zur Veranstaltung sowie eine Übersicht der einzelnen Themen-Workshops finden Interessenten unter www.pds.de/impuls.

Über pds

Die pds GmbH ist führender Anbieter für cloud-fähige Handwerkersoftware im Bau- und Baunebengewerbe. Mehr als 185 auf Branchen- und kaufmännische Lösungen spezialisierte Mitarbeiter arbeiten im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) an der stetigen Weiterentwicklung der Softwareprodukte für Handwerksbetriebe. Seit der Firmengründung 1973 liegt der Fokus auf der Entwicklung von Software mit Branchenanforderungen sowie allen gewerkspezifischen Besonderheiten des Baugewerbes. Neben klassischer ERP-Software mit Auftragsabwicklung und betrieblichem Rechnungswesen (inkl. eines Baulohns) beinhalten pds Lösungen auch mobile Apps für die Baustelle, wie mobiler Kundendienst- und Wartungsservice, Lager- und Materialwirtschaft, Projektmanagement und Baustellenzeiterfassung. Die zukunftsweisende Technologie der pds Software gibt den ca. 3.000 mittelständischen pds Anwenderunternehmen die Sicherheit, auch in Zeiten der Cloud einen langfristig orientierten und zuverlässigen Partner an der Seite zu haben. Die ganzheitliche Implementierung und Schulung der Software ermöglichen die bundesweiten pds Partner in Kombination mit den Standorten der pds Akademie in Rotenburg, Frankfurt (Main), Zwickau (Fraureuth), Dresden, Leipzig, Mülheim (Ruhr), Borken, Stuttgart (Weinstadt) und München (Unterschleißheim). WEitere Informationen: www.pds.de

Firmenkontakt

pds GmbH

Sarah Tietjen

Mühlenstr. 22-24

27356 Rotenburg

+49 (0) 4261 – 855-304

+49 (0) 4261 – 855-371

marketing@pds.de

https://www.pds.de

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestraße 10 – 12

22769 Hamburg

+49 (0) 40-800 80 990-0

+49 (0) 40-800 80 990-99

ps@trendlux.de

http://www.trendlux.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.