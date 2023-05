Park Your Truck GmbH – eine unverwechselbare Erfolgsgeschichte

Die Park Your Truck GmbH hat innerhalb von nur 10 Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und ist zum größten LKW-Parkplatzbetreiber Europas aufgestiegen. Mit der Vermarktung von 20.000 Stellplätzen, von denen 6.000 exklusiv für Kunden aus eigener Hand betrieben werden, hat das Unternehmen die Branche revolutioniert. Dabei steht die Sicherheit der Fahrer an erster Stelle, weshalb das Unternehmen eine 24/7 Security engagiert, welche die Parkplätze ständig überwacht. Der Hauptsitz in Dessau-Roßlau und eine Niederlassung in München sind nur ein Teil des beeindruckenden Netzwerks, zu dem auch eigene Tochterfirmen in verschiedenen europäischen Ländern gehören. Mit der geplanten Expansion nach Holland und Belgien im Jahr 2023 setzt Park Your Truck GmbH weiter auf Wachstum. Doch das Unternehmen ist nicht nur in der Branche, sondern auch als Arbeitgeber einzigartig. Mit einer einzigartigen Mitarbeiterstruktur aus ausschließlich erfahrenen Mitarbeitern, die fast alle über 50 Jahre alt sind und unter denen sich auch zwei ehemalige LKW-Fahrer befinden, beweist Park Your Truck GmbH eine beispiellose Innovationskraft und setzt damit neue Standards in der Branche.

Die Innovation Park Your Truck

Nach 8 Jahren Erfolgsgeschichte mit dem Angebot von Parkplätzen auf eigenen Flächen hat das Unternehmen im Jahr 2021 das Konzept der Multi-User-Fläche entwickelt. Hierbei ist geplant, nicht nur Parkflächen, sondern auch E-Ladesäulen mit Schnellladern von 350 KW und Nachtlademöglichen von 11 bis 50 KW für verschiedene Fahrzeugtypen anzubieten. Darüber hinaus soll auch das Betanken mit Bio-LNG, Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen auf den Parkflächen zukünftig möglich sein. Park Your Truck setzt dabei nicht nur auf moderne Technologien, sondern bietet auch werkstattähnliche Geschäftskonzepte wie Prüfstützpunkte für LKW oder Batteriewechselstationen an. Die Eröffnung der ersten Multi-User-Fläche in Göda bei Bautzen im April 2023 war ein großer Erfolg und weitere Standorte in Wolfsburg, Dessau-Roßlau, Magdeburg, Helmstedt, Leinefelde-Worbis und Bad Heiligenstadt sind bereits in Planung. Die Park Your Truck GmbH beweist damit einmal mehr, dass das Unternehmen in der Branche der Vorreiter ist und den Fortschritt maßgeblich vorantreibt.

Behauptung im Wettbewerb

Die Park Your Truck GmbH steht im starken Wettbewerb mit großen Mineralölkonzernen, Energieversorgern, Wasserstoff-Firmen und dem neu gegründeten Unternehmen Milence, welches ein großes Kapital von renommierten Automobilherstellern erhalten hat. Diese Konkurrenten suchen ebenfalls nach Flächen an der Autobahn, um LKW-Ladestationen und Tankstellen zu errichten. Doch die Park Your Truck GmbH hat bereits einen bedeutenden Vorteil: Mit über 300 Flächen im Portfolio, die schon für das Parken von LKW geeignet sind, hat das Unternehmen eine starke Ausgangsposition. Durch die Fokussierung auf Kundenzufriedenheit und Innovation hat sich Park Your Truck bislang einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gesichert.

Die Park Your Truck GmbH wurde im Jahr 2013 von Denise Schuster gegründet, nachdem sie einen Entrepreneurship MBA an der TU München und der UC Berkeley absolviert hatte. Ursprünglich begann das Unternehmen als Idee, private Parkplätze mit anderen zu teilen. Nach einem Jahr erkannte das Unternehmen rund um Schuster jedoch das größere Problem des LKW-Parkens und nahm sich dieser Herausforderung an. Aus der ursprünglichen Firma „UnserParkplatz GmbH“ wurde schließlich „Park Your Truck GmbH“. Dieser Fokus auf das LKW-Parken war ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um sich auf eine spezifische Nische zu konzentrieren und sich als führender LKW-Parkplatzbetreiber in Europa zu etablieren.

