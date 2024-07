Panik City gewinnt Tripadvisor Travelers“ Choice Award 2024

UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS als Favorit der Reisenden ausgezeichnet

Panik City freut sich, heute bekannt zu geben, im Rahmen der Travelers“ Choice® Awards 2024 von Tripadvisor® ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnung ehrt Unternehmen, die konstant hervorragende Bewertungen erhalten und sich somit unter den besten 10% aller Einträge weltweit auf Tripadvisor befinden.

„Leute, das is‘ der absolute Hammer! Ein Riesendankeschön an die ganze Panik City Crew – ohne eure persönliche Begeisterung und diesen wahnsinnigen Einsatz wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihr seid die wahren Rockstars! Seit 2018 hebt unsere udopische Raketenstation ab, und selbst durch Lockdowns und all die politisch schweren Zeiten hindurch habt ihr den Panikvirus der guten Laune und Zuversicht verbreitet. Einfach galaktisch! Macht weiter so, denn hinterm Horizont geht’s weiter!“, so Udo Lindenberg direkt aus dem Hotel Atlantic.

Als weltweit größte Reiseplattform genießt Tripadvisor ein unvergleichliches Ansehen bei Reisenden und Restaurantbesuchern. Diese Auszeichnung basiert auf authentischem Feedback der Community, das innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten auf Tripadvisor hinterlassen wurde, was sie zu einer wertvollen und vertrauenswürdigen Kennzeichnung für großartige Orte macht, die man besuchen sollte.

„Herzlichen Glückwunsch an die Panik City zur Anerkennung bei den Travelers“ Choice Awards von Tripadvisor 2024″, so John Boris, Chief Growth Officer bei Tripadvisor. „Travelers“ Choice ehrt Unternehmen, die sich konstant durch hervorragende Gastfreundschaft auszeichnen. Dies bedeutet, dass sie einen so bleibenden Eindruck bei ihren Besucher*innen hinterlassen haben, dass viele von ihnen sich die Zeit genommen haben, online eine großartige Bewertung über ihre Erfahrungen abzugeben. Menschen vertrauen auf das Travelers“ Choice-Siegel von Tripadvisor, um sich in der Vielzahl der Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Aktivitäten auf der ganzen Welt zurechtzufinden. Wir hoffen, dass diese Anerkennung auch 2024 und darüber hinaus weiterhin Geschäft in die Panik City bringt.“

Über die PANIK CITY ( www.panikcity.de):

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die PANIK CITY – UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. Die Reeperbahn mit ihren Seitenstraßen ist mit über 30 Millionen Besuchern im Jahr Deutschlands Hotspot für Partys, Feiern und Entertainment aller Art. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

Bildmaterial zum Download direkt auf www.panikcity.de/presse

Copyright © Tine Acke/ Panik City und © Tripadvisor Logo, Nutzung honorarfrei bei redaktioneller Verwendung in Bezug auf PANIK CITY.

Über Tripadvisor:

Tripadvisor, die weltweit größte Reiseplattform*, hilft jeden Monat Millionen von Menschen**, bessere Reisende zu werden – von der Planung über die Buchung bis hin zur Reise selbst. Reisende auf der ganzen Welt nutzen die Tripadvisor-Website und die App, um herauszufinden, wo sie übernachten, was sie unternehmen und wo sie essen können, basierend auf den Empfehlungen von denen, die schon dort waren. Mit mehr als 1 Milliarde Bewertungen und Beiträgen wenden sich Reisende an Tripadvisor, um Angebote für Unterkünfte zu finden, Erlebnisse zu buchen, Tische in köstlichen Restaurants zu reservieren und großartige Orte in der Nähe zu entdecken.

Tripadvisor LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tripadvisor, Inc. (Nasdaq: TRIP). Die Tochtergesellschaften von Tripadvisor, Inc. besitzen und betreiben eine Vielzahl von Reisemedienmarken und -unternehmen, die unter verschiedenen Websites und Apps agieren, darunter die folgenden:

www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com, www.helloreco.com, www.holidaylettings.co.uk, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.seatguru.com, www.viator.com

* Quelle: SimilarWeb, unique users de-duplicated monthly, September 2023

** Quelle: Tripadvisor internal log files

Pressekontakt:

Panik City Betriebs GmbH, Petra Jette Roitsch

Telefon: 040 – 3085 6700, Email: presse@panikcity.de

Im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die PANIK CITY – UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. Die Reeperbahn mit ihren Seitenstraßen ist mit über 30 Millionen Besuchern im Jahr Deutschlands Hotspot für Partys, Feiern und Entertainment aller Art. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

Kontakt

Panik City Betriebs GmbH

Petra Roitsch

c/o Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21-22

20359 Hamburg

040 – 3085 6700



http://www.panikcity.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.