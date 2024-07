ctc events realisierte Flottenevent für Škoda Auto Deutschland

Tradition trifft Moderne im Schwarzwald

ctc events – Agentur für Markenkommunikation konzipierte und veranstaltete für Škoda Auto Deutschland den Flottenevent 2024 unter dem Motto und mit eigens dafür entwickeltem Keyvisual „Let’s Explore! Das Škoda Business-Event“ am 14. und 15. Mai 2024 im E210 Event-Hangar bei Baden-Baden direkt am Baden Airpark. An der Veranstaltung nahmen Škoda-Großkund:innen aus Deutschland, Flottenmanager:innen sowie Mitarbeitende von Škoda Auto Deutschland (SAD) als Gastgebende teil.

Der Automobilhersteller hatte zu dieser exklusiven Veranstaltung eingeladen, um die neuen und überarbeiteten Modelle Octavia, Superb und Kodiaq zu präsentieren. Die Gäste hatten die Chance, bei einer abwechslungsreichen Testfahrt mit Autobahn, vielen Kurven, Höhenstraßen und einer Stadtfahrt diese auch auszuprobieren. Darüber hinaus gab es für die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, den elektrisch betriebenen Škoda Enyaq Probe zu fahren. Dabei wurden ihnen nicht nur die Neuerungen der Assistenzsysteme vorgestellt. Sie konnten sie auch gleichzeitig in der Praxis testen.

Neben dem Panorama-Test-Drive gab es ein informatives Business-Meeting im Event-Hangar E210. Die mit Leidenschaft für den Motorsport ausgestattete und erfahrene TV- und Event-Moderatorin Maren Braun führte durch das Programm.

Bei dem zweitägigen Präsentationsevent verantwortete die Agentur ctc events den kompletten Ablauf. Er startete jeweils mit der Ankunft im Baden-Airport in Rheinmünster mit einem Brunch, einem ersten Meetingblock und dem anschließenden mehrstündigen Test-Drive mit Pause und Stärkung am idyllisch gelegenen Mummelsee. Ein zweiter Informationsblock am Nachmittag und ein gemeinsames Dinner rundeten das Tagesprogramm ab.

Für diesen Event fielen Konzeption, Organisation und Abstimmung der Gewerke, die Location-Buchung sowie die Umsetzung der Fachvorträge vor Ort in die Verantwortung von ctc events.

Der Auftrag und die Herausforderung war die Konzepterstellung für den Automobilevent. Lösungsansatz der Agentur war es, Tradition und Moderne mit zahlreichen kreativen Details zu verbinden. Das bedeutete: Traditionelles aus dem Schwarzwald mit der Marke Škoda, einem der ältesten Automobilhersteller weltweit, und ihren aktuellen Flotten-Fahrzeugen zu kombinieren. Unter dieser Maßgabe setzte ctc events in der Umsetzung besondere und nachhaltige Akzente zum Beispiel durch die Unterstützung von Hostessen, die eine originale Bollenhut-Tracht trugen. Kleine Finessen wie die Schwarzwälder Kirschtorte beim Zwischenstopp am Mummelsee blieben den Teilnehmenden ebenfalls nachhaltig in Erinnerung.

Die Kombination von Moderne und Tradition unterstrich auch die Kunstaustellung durch Jochen Scherzinger, der moderne und ungewöhnliche Foto-Inszenierungen von Schwarzwald-Trachten präsentierte und dafür von ctc events engagiert wurde.

Mit seinen ausgezeichneten und weitläufigen Parkmöglichkeiten für rund 70 Test-Fahrzeuge und der guten Ausgangsposition für die Panorama-Testfahrten empfahl sich der Event-Hangar E210 als Location für die Veranstaltung ebenso wie mit der Option, die drei Fahrzeugmodelle im ebenerdig und befahrbaren Innenbereich zu präsentieren. Der umgebaute, ehemalige Flugzeughangar war damit gleichermaßen für die In- und Outdooraktivitäten des Flottenevents geeignet und trug damit zur erfolgreichen Umsetzung des von ctc events entwickelten Konzepts bei.

Bildunterschrift: ctc events realisierte einen Flottenevent für Škoda Auto Deutschland (Fotos: Škoda Auto Deutschland)

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, Gauselmann, NOBILIS Group, Panasonic, Roche.

ctc events

Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Adolfsallee 15

D-65185 Wiesbaden

Ansprechpartnerin: Angelique Hoffmann

angelique.hoffmann@ctc-events.de

Tel.: +49 (0) 611 450 4480

Internet: www.ctc-events.de