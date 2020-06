Owner´s Engineer für Windpark Orlovka in Ukraine

Im Osten der Ukraine drehen sich 26 neue Windturbinen, um saubere Energie zu erzeugen. Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen dazu bei, die ökologische und soziale Situation in der Region zu verbessern. Tractebel unterstützte als Owner‘s Engineer im Auftrag der DTEK Renewables das 100 MW Windenergie-Projekt.

Der 100 MW Windpark Orlovka ist bereits das dritte Projekt des Investitionsprogramms für Windenergie, das DTEK als größter privater Energieerzeuger und -versorger des Landes fertiggestellt hat. Im Rahmen der Projektimplementierung war Tractebel zusammen mit dem lokalen Partner Ukrainian Technology Alliance (UTA) tätig. So entstand eine effiziente Kombination aus internationaler Expertise und lokalem Wissen, die zum Erfolg des Projektes führte. Denn so war sichergestellt, dass sowohl die internationalen Standards als auch die speziellen Anforderungen vor Ort erfüllt werden.

Baustellenbilder finden Sie hier.

Zufriedener Kunde erteilt Folgeauftrag

Das Projekt folgte einem straffen Zeitplan: Zwischen dem Baubeginn Anfang 2019 und der erfolgreichen Inbetriebnahme sämtlicher Anlagen lagen nur rund elf Monate. In dieser kurzen Zeit überprüften die Experten von Tractebel die Designunterlagen, inspizierten die gelieferte Technik – darunter 26 Vestas-Turbinen V126 (3.8 MW) – und überwachten die Bautätigkeit. Aktuell begleitet Tractebel als FIDIC Ingenieur (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) die Verhandlung der Nachforderungen.

Da die DTEK mit der Leistung des Projekt-Teams sehr zufrieden war, erhielten Tractebel und UTA bereits einen Folgeauftrag für einen weiteren Windpark, welcher einer von insgesamt vier Projekten im Bereich Erneuerbare Energien ist, die beide Partner derzeit in der Ukraine begleiten.

Über Tractebel

Als aktiver Treiber der Energiewende bietet Tractebel umfassende Engineering- und Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus seiner Kundenprojekte, einschließlich Design und Projektmanagement. Als eines der größten Ingenieurgesellschaften der Welt mit mehr als 150 Jahren Erfahrung ist es unsere Mission, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten. Mit rund 5.000 Experten und Niederlassungen in 33 Ländern erarbeiten wir multidisziplinäre Lösungen in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur. www.tractebel-engie.de

Bereits im Dezember 2014 hatte Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Im Januar 2019 hat sich die Lahmeyer International in Tractebel Engineering GmbH umbenannt, ebenso wie die Lahmeyer Gruppengesellschaften Tractebel Hydroprojekt GmbH mit Sitz in Weimar, Tractebel GKW GmbH mit Sitz in Mannheim und OOO Tractebel Engineering mit Sitz in Moskau. Weitere Lahmeyer Gruppengesellschaften werden folgen. Von der gemeinsamen Stärke der Tractebel Gruppe profitieren unsere Kunden wie Entwicklungsbanken, Ministerien für Energie und Wasser sowie Energieversorgungsunternehmen weltweit. tractebel.engie.de

