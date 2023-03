OPC Router und Portainer: Neue Partnerschaft für effiziente Docker-Integration

Industrie 4.0-Applikationen in Docker-Containern einfach und mit nur wenigen Klicks deployen und unternehmensweit ausrollen

Wir freuen uns, Ihnen heute eine neue und zukunftsweisende Partnerschaft zwischen inray und portainer.io anzukündigen. Unsere beiden Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um eine umfassende Lösung für Container-Management und IT/OT-Konnektivität anzubieten.

In der Welt der Softwareentwicklung ist Docker eine innovative Software-Plattform, die Entwickler dabei unterstützt, Anwendungen noch schneller und einfacher bereitzustellen. Docker besitzt das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, in der wir Anwendungen erstellen und bereitstellen.

Docker basiert auf Containerisierungstechnologie und ermöglicht es, Anwendungen in isolierten Containern unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur auszuführen. Dies macht es einfach, Anwendungen zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen, ohne sich Gedanken über die spezifischen Details der zugrunde liegenden Infrastruktur machen zu müssen.

Durch die Zusammenarbeit zwischen Portainer und dem inray OPC Router können Unternehmen nun ihre industriellen Systeme und Anwendungen nahtlos in Docker-Container-Cluster integrieren und überwachen. So ist es Unternehmen ohne großen Aufwand möglich, ihre Produktionsprozesse zu automatisieren und ihre Effizienz zu steigern.

Über Portainer

Portainer ist eine benutzerfreundliche und leistungsstarke Plattform, die es Entwicklern und IT-Experten ermöglicht, Docker-Container-Cluster zu verwalten und zu überwachen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer Vielzahl von Funktionen wie z.B. eines Monitorings, einer Container-Log-Überwachung und einer leistungsstarken Benutzerverwaltung bietet Portainer eine gute Möglichkeit, Docker-Container und -Services bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren.

Über den OPC Router

Der OPC Router ist eine leistungsstarke und flexibel einsetzbare Middleware, die es Unternehmen ermöglicht, industrielle Systeme und Anwendungen miteinander zu verbinden und sie in eine Systemlandschaft zu integrieren. Die No-Code-Anwendung bietet eine Vielzahl an industriellen Protokollen und Schnittstellen, wie z.B. OPC UA, REST oder MQTT. Zudem bietet der OPC Router eine intuitive Benutzeroberfläche, auf der Datentransfers ganz einfach per Drag & Drop eingerichtet und verwaltet werden können.

Über die Partnerschaft zwischen Portainer und OPC Router

Die Verwendung beider Software-Systeme, dem OPC Router und Portainer, bietet Kunden zahlreiche Vorteile bei der Verwaltung ihrer industriellen Anwendungen und Docker-Container-Clustern.

„Die Kombination dieser beiden leistungsstarken Plattformen ermöglicht es Kunden, ihre Produktionsprozesse zu automatisieren und ihre Effizienz zu steigern.“

Sowohl der OPC Router als auch Portainer bieten eine intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche. Mit Portainer können Docker-Container schnell und einfach innerhalb eines Unternehmens bereitgestellt werden. Der OPC Router schafft per Drag & Drop eine IT/OT Kopplung und das direkt auf Edge Geräten, in der Cloud oder auf Serversystemen.

inray ist führender Spezialist für Software in den Bereichen Industrie 4.0, IoT, Konnektivität sowie Maschinendaten- und Betriebsdatenerfassung. Die Software-Produkte sind darauf abgestimmt, Daten zu erfassen, zusammenzuführen und Informationen bereitzustellen. Das Portfolio umfasst u.a. den OPC Router als benutzerfreundliche Datendrehscheibe für Industrie 4.0-Projekte. Mit über 25 Jahren Erfahrung bringt inray Know-How in den entsprechenden Bereichen mit.

