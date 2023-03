eyefactive zeigt Interactive Signage Software auf ISE 2023

Als Anbieter seiner Software Plattform für Interactive Signage präsentierte eyefactive unterschiedliche Lösungen auf der ISE in Barcelona. An zwei Partnerständen konnten sich Besucher von den Anwendungsmöglichkeiten auf verschiedenen Touchscreen Systemen informieren.

Interaktive LED Boden-Wand Kombination bei Leyard

In Halle 3 präsentierte Partner Leyard eine interaktive LED Installation, bestehend aus einer L-förmigen Kombination aus Boden- und Wandfläche. Als Anwendung für dieses Sonderformat kam ein virtueller Flipper zum Einsatz, der auf Basis von eyefactive’s Touchscreen Software Technologie entwickelt wurde. Das interaktive Spiel konnte unter vollem Körpereinsatz per Fuß gesteuert werden. Zusätzlich wurden die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der eyefactive Touchscreen Software Plattform auf einem 65“ MultiTouch Display von Planar präsentiert.

Interactive Signage im Großformat bei Displax

Partner Displax hatte ebenfalls in Halle 3 seine Display-Lösungen gezeigt, u.a. eine interaktive Videowall basierend auf den Displax Tiles mit LCD Technologie. Verschiedene Apps der eyefactive Touchscreen Software Plattform wurden hier genutzt, um sowohl die Multi-Touch als auch die Multi-User Fähigkeit großer interaktiver Digital Signage Lösungen zu verdeutlichen.

No-Code Interactive Signage Software Plattform

Die Apps der eyefactive Software Plattform können mit Hilfe eines No-Code Content Management Systems individuell angepasst werden und laufen auf unterschiedlichen Hardware-Systemen wie großformatigen Displays, Videowalls, Tischen oder Kiosk-Terminals.

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

