Online-Hautarztbehandlung in der BARMER Teledoktor-App

Schnelle, einfache und diskrete Hautarztbehandlung: almeda integriert einen neuen Service von dermanostic in die BARMER Teledoktor-App

Düsseldorf, 12.05.2023 – Ein entzündeter Insektenstich oder ein roter juckender Fleck, aber der nächste Termin beim niedergelassenen Hautarzt liegt in weiter Ferne. Deutschlandweit dauert es durchschnittlich 38 Tage, um einen Hautarzttermin zu bekommen.

Oft können Hautkrankheiten, wie Akne und Geschlechtskrankheiten eine sehr große Belastung für Patienten darstellen, weshalb eine Behandlung ohne face-to-face Kontakt sehr geschätzt wird.

Seit April können Versicherte der BARMER per Teledoktor-App Zugriff auf den digitalen Haut-Check, einen Behandlungsservice der Online-Hautarztpraxis dermanostic, erhalten.

Intuitiver Behandlungsablauf

Die Behandlung in der Teledoktor-App kann ortsflexibel von zuhause aus durchgeführt werden: Es werden – per App – drei Fotos der Haut- oder Nagelveränderungen und ein beantworteter Fragebogen an das speziell ausgebildete Hautfacharztteam gesendet. Diagnose und Therapieempfehlung erfolgen innerhalb von 48 Stunden. Außerdem kann ein Rezept ausgestellt werden.

Für die telemedizinische Integration der App, konnte almeda als Technologieanbieter gewonnen werden, um die Qualität und Effizienz der Telemedizin-Dienstleistungen für Patienten zu gewährleisten.

Die Partnerschaft der drei Unternehmen schafft eine große Synergie für das Gesundheitswesen. Dazu Dr. Ole Martin, Mitgründer und CEO des telemedizinischen Anbieters:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft der drei Unternehmen im Gesundheitswesen. Durch die Verbindung von Telemedizin und unserer Fachexpertise können wir eine schnellere und effektivere Behandlung von Hauterkrankungen für die BARMER Versicherten ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kooperation die dermatologische Versorgung Tausender Patienten nachhaltig verbessern wird und freuen uns darüber, diesen Beitrag zum Gesundheitswesen leisten zu können.“

Über dermanostic

Eine ärztliche Haut-Diagnose inklusive Therapieplan und Rezept innerhalb eines Tages: Mit dem Telemedizin-Unternehmen dermanostic kann der Dermatologe zeit- und ortsunabhängig kontaktiert werden. Patienten senden dazu Fotos von betroffenen Hautstellen und einen ausgefüllten Fragebogen an speziell geschulte Dermatologen. In 99% der Fälle kann eine Diagnose gestellt und eine Behandlung ermöglicht werden. Nach der dermanostic-Behandlung benötigen 9 von 10 der behandelten Patienten keinen weiteren Hautarzttermin mehr, Ausnahmen sind Untersuchungen wie z.B. Abstriche, Gewebeentnahmen oder Blutentnahmen, die vor Ort durchgeführt werden. Das junge Unternehmen gehört zu den Pionieren der Digitalisierung im Gesundheitswesen und hat seit Mai 2020 bereits über 150.000 Patienten erfolgreich behandelt. Das Start-Up dermanostic mit Sitz in Düsseldorf wurde im Oktober 2019 von den vier Ärzten Dr. med. Ole Martin, Dr. med. Alice Martin, Dr. med. Estefanía Lang und Patrick Lang gegründet und beschäftigt insgesamt 35 Mitarbeiter, davon 14 Fachärzte.

https://dermanostic.com/

presse@dermanostic.com

+4921194255864

