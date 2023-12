Online-Check: Digitaler Fußabdruck

VERBRAUCHER INITIATIVE mit neuem Angebot im Netz

Berlin, 19. Dezember 2023. Obwohl die Digitalisierung den Alltag vieler Menschen erleichtert, schafft sie zugleich neue Probleme. Etwa dann, wenn nicht Alle daran teilhaben können. Besonders schwer wiegen die negativen Folgen intensiven Digitalkonsums für Umwelt und Klima. Das öffentliche Bewusstsein dafür ist allerdings gering. Mit ihrem neuen Online-Check macht die VERBRAUCHER INITIATIVE auf dieses Problem aufmerksam.

Von der Geräteherstellung, der Schaffung digitaler Infrastrukturen bis hin zur Nutzung digitaler Dienste werden enorme Menge Ressourcen, allen voran Energie, verbraucht. Wird Energie aus fossilen Quellen genutzt, so bedeutet das auch den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Im Angesicht des voranschreitenden Klimawandels sind umfassende Maßnahmen der Dekarbonisierung jedoch dringender denn je geboten, insbesondere in Bezug auf gegenwärtige Produktions- und Konsummuster.

Gefragt ist an dieser Stelle vor allem die Gesetzgebung. Verbraucher wiederum können und sollten sich im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten ebenfalls für eine nachhaltigeren Digitalkonsum einsetzen, denn in Summe hat ihr Handeln großen Einfluss. Doch Handeln setzt Wissen voraus. Eine im August 2023 durchgeführte Verbraucherbefragung der VERBRAUCHER INITIATIVE zeigte unter anderem, dass der Zusammenhang zwischen Klimafolgen und Digitalkonsum in der Bevölkerung tatsächlich gering ausgeprägt ist.

Aus diesem Grund hat der Bundesverband ein neues Informationsangebot im Netz geschaffen, dass zum einen mehr Bewusstsein für das Thema schaffen und zum anderen Verbraucher zum Mitgestalten motivieren möchte. Das Online-Angebot beinhaltet einem Self-Check-Rechner, mit dem sich der eigene digitale CO2-Fußabdruck detailliert berechnen lässt. Darüber hinaus finden Verbraucher dort eine siebenseitige, downloadbare Checkliste mit alltagsnahen Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung ihres Digitalkonsums auf acht Handlungsebenen. Fündig werden sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Zusätzlich bietet der Online-Check Interessierten ein umfangreiches FAQ, ein Glossar sowie verschiedene Hintergrundtexte rund ums Thema.

Der „Online-Check: Digitaler Fußabdruck“ ist ab sofort unter https://www.verbraucher60plus.de/internet/nachhaltig-digital-konsumieren/ zu finden. Das kostenlose Angebot entstand im Rahmen des Projektes „Nachhaltig digital unterwegs“, das von März 2023 bis Februar 2024 durch das Umweltbundesamt (UBA) gefördert wird.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

