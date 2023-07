ONEiO beschleunigt Kunden-Onboarding des Schweizer IT-Dienstleisters UMB

– Vorteil für MSPs: Schnelles Onboarding von Neukunden

– Vorteil für Endkunden: Schnelle Integration von MSP-Services mit bestehenden Anwendungen

– Automatisierter Aufbau vollintegrierter Software-Ökosysteme

Eine große erste Hürde für den erfolgreichen Start neuer Partnerschaften und Kundenbeziehungen ist das flotte Onboarding neuer Kunden und die schnelle Integration von IT-Services und Geschäftsanwendungen. Der Integrations- und Automatisierungsspezialist ONEiO hat seine Integrationslösung um einen Endpunkt zur konfigurationsfreien Anbindung der Systeme des Schweizer IT-Dienstleisters UMB erweitert. Das Unternehmen agiert auch als Managed Service Provider (MSP) und bietet seinen Kunden neben klassischen IT-Dienstleistungen auch ein breites Portfolio an Cloud-Diensten an.

Sowohl die Integration selbst als auch das Onboarding neuer Kunden durch MSPs sind sehr aufwendige Prozesse, an dem viele Stakeholder beteiligt sind. Dank des neuen Endpunktes können Unternehmen oder deren Dienstleister Anwendungen nun direkt und ohne die Konfiguration von APIs an die Systeme von UMB anbinden. Sie werden so in die Lage versetzt, innerhalb kürzester Zeit ein komplettes Software-Ökosystem aufbauen – sowohl im eigenen Haus oder bei ihren Kunden. Dazu gehören weltweit eingesetzte Lösungen wie Jira, ServiceNow, Zendesk oder Slack, sodass das Onboarding nur wenige Minuten dauert. Wie einfach und mühelos die Integration ist, zeigen die kurzen Support-Dokumente für UMB.

„Angesichts der stark steigenden Digitalisierungsnachfrage suchen MSPs nach neuen Wegen, um mit dem vorhandenen knappen Personal neues Geschäft generieren zu können. Mit unseren hoch effizienten Integrations- und Automatisierungslösungen schaffen wir genau den Freiraum, der ein erhebliches Zusatzgeschäft ermöglicht“, sagt Sven Schindler-Grünholz, Head of DACH Region bei ONEiO.

„Unser Leitmotto lautet „creating time“ – und Dank der No-Code-Implementierung des neuen ONEiO-Endpoints für UMB haben wir die Integration neuer Kunden in unsere IT-Systeme so stark beschleunigt, dass wir uns und unseren Kunden im besten Sinne mehr Zeit fürs Business verschaffen“, sagt Simon Lanz, Team Leader Service Excellence des Schweizer IT-Dienstleisters UMB.

# Was die ONEiO-Lösung so einzigartig macht #

ONEiO reduziert die Dauer von Integrationsprojekten mit seinem disruptiven Modell von Monaten und Jahren auf Wochen und Tage und bietet dank seines All-in-One-Preismodells hohe Transparenz, Effizienz und Kalkulierbarkeit: MSPs wie auch Unternehmen können mit ONEiO benötigte Anwendungen schnell miteinander integrieren und erhalten direkt vom Anbieter alle dazu notwendigen Serviceleistungen.

Innovative Managed Service Provider (MSP) integrieren mit ONEiO zum einen ihre internen Services und zum anderen die Services ihrer Kunden, sodass sie mit den gleichen Ressourcen erheblich mehr Geschäft generieren können. Die automatisierte Integration geschieht, wie jetzt auch mit UMB, mit nur wenigen Klicks als echte No-Code-Implementierung und mit Hilfe des KI-gestützten ONEiO-Robot. Die Lizenzierung der Plattform erfolgt nach einem Pay-per-Use-Modell – und enthält alle zur Planung, Inbetriebnahme und Wartung erforderlichen Serviceleistungen.

Endkunden können mit ONEiO IT-Services und Geschäftsanwendungen verschiedener Hersteller automatisch miteinander verbinden und so schneller, besser und effizienter zusammenarbeiten – sowohl intern als auch mit Partnern. Sie profitieren von klar kalkulierbaren Kosten und müssen selbst bei sehr komplexen Integrationsvorhaben keine zusätzlichen Dienstleister beauftragen. Aufgrund der No-Code-Architektur können sie Anpassungen jederzeit eigenständig vornehmen und erhalten von ONEiO umfassenden Support.

Über ONEiO – The Integration Success Company

ONEiO ist ein Cloud-nativer Integrationsdienstleister, über dessen Plattform Organisationen die IT-Services und Geschäftsanwendungen unterschiedlicher Hersteller automatisiert miteinander verbinden und deren nahtlose Orchestrierung sicherstellen können. Die Integration für den 24/7-Dauerbetrieb erfolgt ebenfalls automatisch und ohne zusätzlichen Programmieraufwand (No-Code). Organisationen werden so in der Lage versetzt, ihr eigenes Ökosystem aufzubauen, Datensilos zu vermeiden und neue Anwendungen sehr schnell zu integrieren. Der disruptive Technologieansatz reduziert die Dauer komplexer Projekte von mehreren Monaten auf nur wenige Wochen und eignet sich sowohl für mittelständische Organisationen als auch für Großunternehmen. Innovative Managed Service Provider (MSP) setzen auf ONEiO als Werkzeug, um Integrationsdienstleistungen zu erbringen, ihre Services schneller in die IT-Infrastrukturen ihrer Kunden zu integrieren und mit den gleichen Ressourcen mehr Projekte zu betreuen. Die Integrationsplattform wird als vorkonfigurierte SaaS-Lösung, als Self-Service oder als Kombination aus beidem angeboten. Die Lizenzierung erfolgt nach einem Pay-per-Use-Modell.

ONEiO wurde 2011 in Helsinki (Finnland) gegründet und betreibt Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und den USA. Die herstellerneutrale Integrationslösung wird bereits von internationalen Unternehmen wie Bayer, Trumpf und Volkswagen Retail sowie dem deutschen MSP Nordcloud eingesetzt.

Weitere Informationen unter https://www.oneio.cloud

Firmenkontakt

OneiO

Sven Schindler-Grünholz

Feldbergstraße 27

61440 Oberursel

+49 30 863239960



https://www.oneio.cloud

Pressekontakt

textstore.de – Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz

01309 Dresden

+49 351 3127338



http://www.textstore.de

Bildquelle: ONEiO