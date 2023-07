Best-of-Breed für FUJIFILM

dotSource ergänzt Adobe D2C-Shop um Salesforce CRM

Jena / Düsseldorf, 05.07.2023 – Die Digitalagentur dotSource unterstützte die FUJIFILM Europe GmbH beim Aufbau einer Digital-Experience-Plattform für den europäischen Markt. Neben einem Onlineshop auf Basis von Adobe Commerce wurden hierfür die Salesforce Service Cloud und die Salesforce Marketing Cloud implementiert. Auf diese Weise kann FUJIFILM seinen Endkundinnen und Endkunden nun einen vollumfänglichen Online-Service bieten.

Bereits im Sommer letzten Jahres wurde über den neuen D2C-Onlineshop für den Elektronik-Hersteller FUJIFILM berichtet: Auf Basis von Adobe Commerce wird Kundinnen und Kunden in ganz Europa nun eine attraktive Kauf- und Serviceplattform für FUJIFILM-Fotografie-Produkte geboten. Für die hohen Anforderungen des Unternehmens an Kundenbeziehungen und -service reichte das jedoch nicht aus. Daher entschied man sich, neben dem Shop auch eine Customer-Service-Plattform aus dem Hause Salesforce zu implementieren und damit aus dem Vollen zweier großer Software-Anbieter zu schöpfen.

Die Salesforce Service Cloud fungiert hierbei als Customer-Relationship-Management-System (CRM) in das mehr als 230.000 Datensätze aus dem Altsystem übertragen wurden. Sie ist außerdem passgenau an den Onlineshop angebunden und kann daraus zusätzliche Informationen generieren.

MIT KONGRUENTEN SCHNITTSTELLEN ZUR 360-GRAD-KUNDENSICHT

Für die Expertenteams von dotSource ergab sich, wie bei der Wahl eines Best-of-Breed-Ansatzes üblich, insbesondere die Herausforderungen eines kontrollierten Datenaustauschs der beiden Systeme. Hierfür musste eine komplexe Schnittstellenlandschaft geschaffen werden. Diese ermöglicht es nun, Informationen zu Kundinnen und Kunden aus dem Adobe E-Commerce-System direkt in die Customer-Service-Tools von Salesforce zu übertragen.

So bietet der Shop Fotografie-Begeisterten beispielsweise die Möglichkeit, ihre gekaufte FUJIFILM-Digitalkamera online zu registrieren und so passende Reparaturmaßnahmen zu erhalten. Das Service-Team von FUJIFILM kann im neuen CRM-System auf diese Informationen zugreifen und direkt reagieren. Darüber hinaus wird so die Datenbasis weiter angereichert und FUJIFILM eine 360-Grad-Sicht auf seine Direktkundinnen und -kunden ermöglicht.

INDIVIDUELLE MARKETINGKAMPAGNEN UND EFFIZIENTE WORKFLOWS MIT SALESFORCE

Diese Daten können dann für personalisierte Marketingkampagnen genutzt werden. Die Salesforce Marketing Cloud liefert hierfür ein leistungsstarkes Tool. So können beispielsweise die Inhalte von E-Mail-Marketing-Kampagnen nach den registrierten Produkten und persönlichen Interessen der Empfängerinnen und Empfänger segmentiert werden, sodass sie nur die für sie relevanten Informationen erhalten.

„Mit der Salesforce Service und Marketing Cloud konnten wir unseren Kundenservice noch einmal deutlich verbessern und die Kommunikation mit unserer Zielgruppe persönlicher und effizienter gestalten“, beschreibt es Shugo Kiryu, Product Owner Onlineshops bei der FUJIFILM Europe GmbH.

Die Mitarbeitenden von FUJIFILM profitieren ebenfalls von erleichterten Workflows und Automatisierungen in der Datenpflege. In gemeinsamen Schulungen mit den dotSource-Teams wurde diesbezüglich eine optimale Wissensweitergabe sichergestellt.

Über FUJIFILM

FUJIFILM ist ein global operierender Konzern, der innovative Produkte für Medizintechnik, Life-Science und Speichermedien herstellt. Bekannt ist das japanische Technologieunternehmen aber vor allem für sein umfangreiches Premium-Sortiment im Bereich Foto- und Bildtechnik. Zur global agierenden FUJIFILM Holdings Corporation gehört die FUJIFILM Europe GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die über Gruppengesellschaften und Zweigniederlassungen in ganz Europa verfügt.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: Mehr als 500 Digital Natives verstehen sich als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital.

