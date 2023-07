Online-Fertiger FACTUREE erhält BSFZ-Siegel als Anerkennung für seine Forschung und Entwicklung

Online-Fertiger setzt auf „Sprints“ für einfache und schnelle Arbeitsprozesse – sowohl für die Kundschaft als auch für die Mitarbeitenden

Berlin, 5. Juli 2023 – Um Beschaffungsprozesse zu erleichtern und zu beschleunigen, bedarf es kontinuierlich neuer Entwicklungen und Konzepte. Für seine unternehmerische Innovationskompetenz ist dem Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) jetzt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung das BSFZ-Siegel verliehen worden. Der Online-Fertiger verschreibt sich seit Anbeginn der Forschung und Entwicklung zum Zwecke optimaler Beschaffungsprozesse. FACTUREE setzt auch für die Mitarbeitenden auf einfache Prozesse und hat daher eine eigene ERP-Software entwickelt.

Die Online-Fertigung gilt als Beschaffungsmodell der Zukunft. Denn der Plattformansatz ermöglicht es, ein sehr breites Fertigungsspektrum abzudecken und freie Kapazitäten sowie kurze Lieferzeiten – auch in Krisenzeiten – zu bieten. Das Geschäftsmodell von FACTUREE, eine Marke der cwmk GmbH, besteht aus dem optimalen Matchen von Bauteilbedarfen mit der Herstellung durch deutsche und internationale Fertiger.

Aber auch für die Mitarbeitenden möchte das Unternehmen einfache Prozesse ermöglichen, die letztlich in hoher Reaktionsgeschwindigkeit im Sinne der Kunden münden. So hat FACTUREE die Entwicklung eines neuen Wertschöpfungsprozesses und dessen IT-Umsetzung forciert. Das Ergebnis ist ein eigens programmiertes ERP-System. Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACTUREE, erklärt: „In der Anfangszeit unseres Unternehmens standen wir vor der Entscheidung, auf ein bestehendes ERP-System zu setzen oder selbst eines zu entwickeln. Wir haben uns für die Inhouse-Entwicklung entschieden und ein Cloud-basiertes ERP-System programmiert und an den Start gebracht. Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde jetzt mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet.“

BSFZ würdigt Innovationskompetenz von FACTUREE

Die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) vergibt das Siegel exklusiv an Unternehmen, welche die Förderung durch die Forschungszulage beanspruchen dürfen. Bei der Entwicklung des ERP-Systems für die Prozessabwicklung ist dies der Fall.

Benjamin Schwab sagt: „Wir haben klein angefangen und sind seit Anbeginn eigenfinanziert. In der ersten Phase nach Firmengründung erfolgte die Abwicklung der einzelnen Geschäftsprozesse noch mit Excel-Tabellen und universellen Software-Tools. Viele Unternehmen in unserer Branche nutzen zur Auftragsverwaltung ERP-Systeme. Diese erweisen sich jedoch als ungeeignet, wenn mehrere tausend Projekte durch bis zu 40 Mitarbeitende parallel bearbeitet werden müssen. Daher haben wir unsere eigene ERP-Software entwickelt. Sie ist auf Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit ausgelegt.“

Agile Software-Entwicklung und Bottom-Up-Feedback

FACTUREE entwickelt permanent Tools, welche die Prozesse für Kundschaft und Mitarbeitende erleichtern. Das kürzlich vorgestellte Request-Tool beispielsweise ermöglicht es, den Prozess der digitalen Auftragsanfrage auf ein Minimum zu reduzieren. Die extrem schnelle Anfrage und das Auslesen von Zeichnungen seitens FACTUREE entlastet Einkäufer deutlich. Mit wenigen Klicks lassen sich bis zu 99 Positionen in weniger als einer Minute anfragen. Das Request-Tool bildet eine Schnittstelle zu dem ebenfalls selbst entwickelten ERP-System, das FACTUREE zur Auftragsverwaltung einsetzt.

„Bei FACTUREE bestimmen sogenannte Sprints den Alltag. Wir haben extrem kurze Entwicklungszeiten von 14 Tagen und können die Wünsche unserer Kundschaft in kürzester Zeit realisieren. Das überzeugt viele Einkäufer. Um dies leisten zu können, setzen wir stark auf agile Software-Entwicklung und Bottom-Up-Feedback. Unsere Mitarbeitenden sind also an der Entwicklung der Software, mit der sie täglich arbeiten, beteiligt. Diese Vorgehensweise ist auch Merkmal unserer offenen Unternehmenskultur“, sagt Benjamin Schwab.

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

